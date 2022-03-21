FlexoGift'ten ramazan ayına özel yardım ve hediye paketleri - Son Dakika

Sodexo'nun dijital kurumsal hediye platformu FlexoGift, ramazan ayında çalışanlarına destek sunmak isteyen şirketlere koli tedarik ve teslim imkanı sunuyor.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin açıklamasına göre, FlexoGift sayesinde şirketler, destek süreçlerini dijitalleştirerek çalışanlarına hediyelerini anında ulaştırırken, hediye seçimi ve dağıtımı gibi operasyonel süreçleri bertaraf ediyor ve vergi avantajından yararlanıyor.

FlexoGift uygulamasıyla şirketlerin koli yardımı süreçlerindeki dağıtım ve lojistik operasyonuna son veren Sodexo, 4 ayrı "Ramazan Paketi" seçeneği sunuyor. FlexoGift Temel Gıda Paketi, FlexoGift Geniş Gıda Paketi, FlexoGift Karma Paket ve FlexoGift Tüm İhtiyaçlar Paketi alternatifleri, avantajlı fiyatlarla şirketleri bekliyor. Ayrıca, dijital hediye çeklerinin ihtiyaçlara göre kullanılmasına da imkan sağlanıyor.