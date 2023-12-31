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FMV Işık Okulları, Hatay'daki depremzedeler için yeni yıl hediyesi gönderdi - Son Dakika
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FMV Işık Okulları, Hatay'daki depremzedeler için yeni yıl hediyesi gönderdi

FMV Işık Okulları, depremden en çok etkilenen Hatay'daki çocuk ve gençler için yeni yıl hediyesi gönderdi. Okulun öğrencileri, Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerine destek vermek üzere bölgedeki okulları ve Polat köy konteyner kentini ziyaret etti. Proje kapsamında öğrenciler ve aileleri, bölgedeki çocuklar için yeni yıl hediyeleri gönderdi. FMV Işık Okulları, depremzedelerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğini belirtti.

FMV Işık Okulları, Hatay\'daki depremzedeler için yeni yıl hediyesi gönderdi
31.12.2023 - 12:33,  Güncelleme: 12:35
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FMV Işık Okullarının öğrenci ve aileleri, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'daki çocuk ve gençler için yeni yıl hediyesi gönderdi.

FMV Işık Okullarından yapılan açıklamaya göre, okulun öğrencileri deprem bölgesindeki öğrencileri unutmadı.

Buna göre, okul, depremde en büyük yarayı alan bölgelerden biri olan Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerine destek vermek üzere, bölgedeki okulları ve Polat köy konteyner kentini ziyaret etti, orada yaşayan çocuk ve gençler için yılbaşı dolayısıyla sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

Proje kapsamında öğrenciler ve aileleri, bölgedeki öğrenciler için yeni yıl hediyeleri gönderdi.

Konteyner kentlerde yaşamaya devam eden çocuk ve gençler, hem kışlık ihtiyaçlarını hem de sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek yeni yıl hediyelerini Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Akın Süel ve beraberindeki gönüllü ekipten aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın Süel, şu değerlendirmede bulundu:

"6 Şubat'ta ülkece yaşadığımız afeti ve sonuçlarını unutmamak hepimizin görevi ve sorumluluğu. Bizler Işık Okulları olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'daki çocuklarımız ve gençlerimiz için yılbaşı vesilesiyle elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Depremi atlatmış, geride bırakmış olsak da burada yaşayan vatandaşlarımız için şartlar halen çok zorlayıcı. Bizler onların hayatını bir nebze olsun kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bize."

Kaynak: AA
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