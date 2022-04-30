Forbest, dünya markası oluyor - Son Dakika

Türkiye'nin gıda dışı marketler zinciri Forbest, Ege'deki 16 şubenin ardından rotayı Avrupa olarak belirledi. Forbest'in Avrupa'daki ilk mağazası Hollanda Rotterdam'da 4 Haziran'da açılıyor.

Forbest, Leva House markası ile ürettiği ürünleri; Amerika, Hollanda, Meksika, Sırbistan, Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. Firmanın bu yılki hedefleri arasında, Avrupa'nın diğer şehirlerinde mağaza açmak yer alıyor. Forbest, yeni mağazalarıyla birlikte ihracat rakamlarını büyütüp, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedeflerken, firmanın Avrupa'daki ilk mağazası Hollanda Rotterdam'da 4 Haziran'da açılıyor.

Gıda dışı marketçilikte ulusal marketlerin tedarikçisi olan Forbest, mağazalarının yanı sıra online satış, toptan ve perakende ürünler ile milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor. Firma, ulusal marketlerin gıda dışı ürünlerde en büyük üretici ve tedarikçilerinden biri olarak raflarda yerini alıyor. Öte yandan, Forbest, şirketler topluluğu bünyesinde İzmir'de bine yakın çalışanı ile büyük bir istihdam sağlayarak büyümeye devam ediyor. Karşıyaka, Hatay, Özkanlar, Şirinyer, Gaziemir, Üçkuyular, Bozyaka, Bornova, Çiğli, Menemen, Torbalı, Nokta, Bostanlı, Buca Forbes, Akhisar ve Muğla'da yer alan biner metrekarelik 16 mağazada 16 kategoride toplam 13 bin çeşit ürün satılıyor. Forbest mağazalarında; kırtasiye, züccaciye, cam, porselen, plastik, hırdavat, avize, madeni eşya, kozmetik, bijuteri, hediyelik, elektronik, ev tekstili, iç giyim, terlik, oyuncak olmak üzere binlerce ürün milyonlarca vatandaşa ulaşıyor. - İZMİR