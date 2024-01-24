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Ford, 1.9 milyon Explorer model aracını geri çağırıyor - Son Dakika
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Ford, 1.9 milyon Explorer model aracını geri çağırıyor

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon 'Explorer' model aracını bir donanım sorunu nedeniyle geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırma kararı, 2011-2019 yılları arasında üretilen 'Explorer' modellerini kapsamaktadır. Araçlarda bulunan ön cam kaplama parçalarının hatalı montaj veya onarım nedeniyle düzgün şekilde yerine oturmadığı ve sürüş sırasında ayrılarak diğer sürücüler için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği belirtilmektedir. Konuyla ilgili bildirimlerin 13 Mart'tan itibaren araç sahiplerine gönderileceği açıklandı.

Ford, 1.9 milyon Explorer model aracını geri çağırıyor
24.01.2024 - 18:53,
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ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'un ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon "Explorer" model aracını bir donanım sorunu nedeniyle geri çağıracağı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, geri çağırma kararının 2011-2019 yılları arası "Explorer" model araçları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların ön camındaki kaplama parçasının bazılarının hatalı montaj veya onarım nedeniyle düzgün şekilde yerine oturmadığı, sürüş sırasında ayrılarak diğer sürücüler için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Bu kapsamda yaklaşık 1,9 milyon aracın geri çağrılacağı belirtilen açıklamada, araç sahiplerine 13 Mart'tan itibaren konuya ilişkin bildirim gönderilmeye başlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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