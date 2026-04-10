Ford'a 31.4 Milyar Lira Destek

10.04.2026 20:23
Ford Otomotiv, Avrupa'daki büyümesi için 31.4 milyar lira teşvik aldı. 500 yeni istihdam vaat ediliyor.

Ford Otomotiv, Ford Trucks'ın Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemeye yönelik yatırımlar için yaptığı teşvik başvurusunun 31,4 milyar liralık proje bazlı devlet desteğine uygun görüldüğünü bildirdi.

Ford Otomotiv tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Ford Trucks operasyonlarının Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemeye yönelik yatırım planlarına ilişkin teşvik sürecinde yaşanan gelişmenin paylaşıldığı açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz tarafından Ford Trucks operasyonlarımızın Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemek amacıyla, henüz fizibilite çalışmaları ve sözleşme görüşmeleri ile onay süreçleri devam eden, Euro-7 emisyon standartlarına uyum, sıfır emisyon özelliklerine sahip araç üretimi ve Avrupa Birliği Doğrudan Görüş Düzenlemesi'ne uygun kabin dönüşümü yatırımları projeleri için yürütülen ön çalışmalar kapsamında yapılan teşvik başvurusunun onaylanarak şirketimize proje bazlı devlet yardımı verilmesinin uygun görüldüğü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bildirilmiştir."

Açıklamada, proje bazlı devlet yardımına konu tutarın 31 milyar 389 milyon lira olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Onaylanan teşvik, söz konusu projeler kapsamında şirketimizce 2031 yılının sonuna kadar ilgili yatırımların yapılmasını ve ilave yaklaşık 500 çalışan istihdam edilmesini öngörmektedir. Yatırımların, pazarın gelişimi, teknolojik dönüşümün seyri ve altyapı hazırlıkları doğrultusunda 2026 ve izleyen yıllarda kademeli olarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu yatırımlarla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, öngörülen projeler kapsamında yapılacak yatırımların tamamı için henüz nihai karar alınmamıştır."

Kaynak: AA

