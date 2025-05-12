Ford işçileri Almanya\'da grev kararı aldı

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Almanya'nın Köln kentindeki iki fabrikasında çalışan işçilerin, firmanın iş gücünü azaltma kararına ilişkin yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 14 Mayıs'ta greve gideceği bildirildi.

Ford Genel İş Konseyi Başkanı Benjamin Gruschka, yaptığı açıklamada, IG Metall Sendikası tarafından geçen hafta yapılan oylamada, Ford işçilerinin greve büyük çoğunlukla evet dediklerini belirtti.

14 MAYIS'TA GREVE GİDİLECEK

Sendikanın, Ford'un Köln'deki iki fabrikasında 14 Mayıs'ta grev çağrısı yaptığını bildirdi. 8 Mayıs'ta yapılan oylamaya katılan Ford işçilerinin yüzde 94'ü sözleşme taleplerinin yerine getirilmesi için grev lehinde oy kullanmıştı.