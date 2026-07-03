Ford Otosan'da Yeni Atamalar - Son Dakika
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Ford Otosan'da Yeni Atamalar

Ford Otosan\'da Yeni Atamalar
03.07.2026 14:33
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Ford Otosan, ürün geliştirme kadrosuna Tolga Şenoğuz, Canalp Gündoğdu ve Simon Curwood'u atadı.

Ford Otosan'ın Ürün Geliştirme Liderliğine Tolga Şenoğuz, Ürün Geliştirme Operasyonları Liderliğine Canalp Gündoğdu ve Araç Donanım Sistemleri Mühendisliği Liderliğine de Simon Curwood atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, ürün geliştirme organizasyonunda gerçekleştirdiği yeni atamalarla mühendislik, teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümünü güçlendirmeyi sürdürüyor.

Şirketin ürün geliştirme yapılanmasında hayata geçirilen bu atamalar kapsamında Tolga Şenoğuz Ürün Geliştirme Lideri, Canalp Gündoğdu Ürün Geliştirme Operasyonları Lideri, Simon Curwood ise Araç Donanım Sistemleri Mühendisliği Lideri olarak atandı.

Söz konusu atamalarla şirket, ürün geliştirmeyi, mühendislik gücünü, teknoloji üretme yetkinliğini ve geleceğin mobilite çözümlerine yönelik inovasyon kapasitesini destekleyen stratejik bir alan olarak konumlandırmayı sürdürüyor.

Ürün Geliştirme Lideri olarak görev yapan Ian Foston ise 30 Haziran itibarıyla görevinden ayrıldı. Foston, görev süresi boyunca şirketin stratejik mühendislik dönüşümüne, ürün geliştirme yapılanmasının güçlenmesine ve Ford'un küresel ürün geliştirme ekosistemiyle entegrasyonun ilerlemesine katkı sundu.

Tolga Şenoğuz, 1999-2007 arasında Amerika'da bir otomotiv şirketinde sekiz yıl görev yaptıktan sonra 2007'de Ford Otosan'a katıldı. Ford Otosan'da tasarım ve analiz motor ve şanzıman geliştirme mühendisliği alanlarında farklı sorumluluklar üstlenen Şenoğuz, 2018-2021 arasında motor ve güç aktarma sistemleri mühendisliğine liderlik etti. Ardından Şenoğuz, ağır ticari araç mühendisliği alanında liderlik görevini yürüttü. 2021-2025 döneminde Ford Trucks Mühendislik Lideri olarak ekipler arası işbirliğini güçlendirdi, Ford Trucks&IVECO stratejik işbirliği dahil projelere liderlik etti.

Nisan 2025'ten bu yana Ürün Geliştirme Operasyon Lideri olarak görev yapan Şenoğuz, Ford Otosan'daki 18 yıllık deneyimiyle şirketin ürün geliştirme vizyonuna liderlik edecek.

Türkiye'nin ilk bağlantılı araç projesine liderlik etti

Canalp Gündoğdu, 2011'de göreve başladığı Ford Otosan'da, Ford Trucks iş geliştirme, Ford Otosan Akıllı Hareketlilik, İnovasyon, Yeni Girişimler, Girişim Yatırımları gibi farklı alanlarda görev aldı. Yurt dışı görevlendirmesiyle 2019-2020 yılları arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Palo Alto kentindeki Ford'un ofisinde çalışan Gündoğdu, 2020-2022 arasında Akıllı Hareketlilik Lideri olarak Türkiye'nin bağlantılı araç projesine liderlik etti.

Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri olarak 2022-2024'te, Araç Donanım Mühendisliği Lideri olarak da 2024-2026'da görev yapan Gündoğdu, kalite iyileştirme, maliyet optimizasyonu, yapay zeka ve dijitalleşme projeleriyle sistem seviyesinde yönetişimin güçlendirilmesine sunduğu katkılarla öne çıktı. Gündoğdu'nun yeni görevinde ürün geliştirme süreçlerinin etkinliğini daha da ileri taşıması hedefleniyor.

Simon Curwood ise Ford Motor Company'den Ford Otosan'a katıldı. Curwood, son olarak 2024-2026 arasında Teknik Program Yönetimi Entegre Hizmetler Direktörü olarak görev yaptı.

Daha önce ürün değeri yönetimi, otonom araç entegrasyonu ve gövde mühendisliği gibi alanlarda ABD, Asya-Pasifik ve Avustralya'da çeşitli liderlik görevleri üstlenen Curwood, küresel mühendislik deneyimiyle Ford Otosan'ın ürün geliştirme yetkinliğine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

Ford Otosan, Teknoloji, Gündoğdu, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ford Otosan'da Yeni Atamalar - Son Dakika

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