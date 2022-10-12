Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi - Son Dakika
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Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi

12.10.2022 16:21

Fransa'da rafinerilerdeki grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken bazı bölgelerde 2 günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, akaryakıt istasyonlarındaki yakıt kıtlığının yakında biteceğini ifade etti.

Fransa'da bir süredir devam eden enerji krizi son bulmuyor. Son olarak Fransa'nın bazı bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

AKARYAKIT SATIŞINA 2 GÜN KISITLAMA

Fransa'da rafinerilerdeki grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken bazı bölgeler 2 günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama getirdi. Fransız TotalEnergies'e ait 4 ve Amerikan Esso-ExxonMobil şirketlerine ait 2 rafinerideki çalışanların grevde olması nedeniyle akaryakıt krizi yaşanan Fransa'da bazı bölgeler dünden bu yana akaryakıt satışında kısıtlamaya gitti. Ülkenin güneyindeki Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes ve Herault bölgeleri yönetimleri küçük araçlara günlük 30, büyük araçlara ise günlük 120 litre akaryakıt satışına izin verdi. Doğu Pyrenees bölgesi yönetimi kısıtlama uygulamasına bugün katılırken kısıtlama kararının 14 Ekim akşamı son bulması bekleniyor.

BİDON VE VARİL BENZİN SATIŞI DÜN ÜLKE GENELİNDE YASAKLANDI

Bidon ve varil benzin satışı ülke genelinde yasaklanırken, Fransa'nın birçok bölgesinde öncelikli sayılan polis, jandarma ve itfaiye araçları, ambulanslar, okul servisleri, çiftçi araçları, posta şirketi ve cenaze araçlar ile soğuk gıda zinciri araçlarının kuyruk beklememesi için bu araçlara özel yakıt ikmal hattı uygulaması yapılıyor.

Öte yandan, Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT'nin, hükümetin akaryakıt çalışanlarının grevinin toplumsal krize dönüştüğü gerekçesiyle başlattığı "zorla işe dönme" prosedürüne uyulmaması çağrısına rağmen, hükümet sözcüsü Olivier Veran akaryakıt istasyonlarındaki yakıt kıtlığının yakında biteceği sözünü verdi.

DURUM BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NORMALE DÖNECEK

Veran, zorla işe dönme prosedürü sayesinde, istasyonlara birkaç gün içerisinde akaryakıt aktarılacağını ve durumun birkaç gün içinde normale döneceğini söyledi. TotalEnergies yönetimi, bugün CGT dahil şirketteki tüm sendikalarla görüşme yapıyor. Total'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve maaşlara yüzde 10 zam talebiyle başlattığı greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in iki rafinerisi de katılmıştı. Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi - Son Dakika

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