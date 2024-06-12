Fransa'da Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonrası Piyasalarda Sert Hareketler - Son Dakika
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Ekonomi

Fransa'da Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonrası Piyasalarda Sert Hareketler

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları açıklandıktan sonra piyasalarda sert hareketler yaşandı. CAC 40 endeksi seçim sonrası düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 2,4 düşüşle başladı. Ancak bugün endekste sınırlı bir toparlanma görüldü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Ulusal Birlik Partisi yüzde 31,50'lik oranla ilk sırayı alırken, Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu. Bu seçim sonuçlarıyla birlikte CAC 40 endeksi son bir ayda 388 puan düşerek yüzde 4,7 değer kaybetti.

12.06.2024 12:10
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Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sancıları piyasada hissedilmeye devam ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla piyasalarda sert hareketler yaşandı. Son bir aydır düşüş eğiliminde olan CAC 40 endeksi seçim sonrası ilk işlem gününe yüzde 2,4 düşüşle başladı. Endekste bugün sınırlı bir toparlanma görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi yüzde 31,50'lik oranla ilk sırayı aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi son bir ayda 388 puan düşerek yüzde 4,7 değer kaybetti. Endeks seçim sonuçlarının ardından sert düşüş gösterdi. Endekste bugün bir toparlanma görüldü. Güne yüzde 0,46 yükselişle başlayan endeks 7.825 euroya yükseldi. Ülkede 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,33 ile yılın zirvesine çıktı.

Endeks, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk işlem gününe güçlü bir satışla başlamıştı. Güne yüzde 2,4 düşüşle başlayan endeks 7.820 euroya geriledi. Bu düşüş Temmuz 2023'ten beri en büyük düşüş oldu. Piyasa gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fransa'da seçimler genellikle her 5 yılda bir, yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yapılır. Normal şartlar altında bir sonraki seçimlerin 2027 yılının ortalarında yapılması gerekiyordu. - PARİS

Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa'da Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonrası Piyasalarda Sert Hareketler - Son Dakika

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