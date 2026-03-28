Fransa'da Kamyon Şoförleri Akaryakıt Fiyatlarını Protesto Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Kamyon Şoförleri Akaryakıt Fiyatlarını Protesto Etti

28.03.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lyon'da kamyon şoförleri, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto ederek trafiği yavaşlattı.

Fransa'da, ABD-İsrail saldırılarının ve İran'ın misillemelerinin akaryakıt fiyatlarında neden olduğu artışı protesto eden kamyon şoförleri, Lyon'da eylem yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'nın Lyon kentinde Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütünün (OTRE) çağrısı ile akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artışa tepki gösteren kamyon şoförleri eyleme gitti.

Kamyon şoförleri, kentin güneyindeki A7 otoyolunda trafiği yavaşlattı.

OTRE Genel Temsilcisi Jean-Marc Rivera, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin yarattığı akaryakıt krizi karşısında, Fransız hükümeti ile yapılan görüşmelerin "çıkmazda" olduğunu belirterek, eyleme gideceklerini duyurmuştu.

Hükümet, kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen kesimler için 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 18:57:07. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.