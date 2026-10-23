Fransa ekonomisi ekimde daraldı, bileşik PMI 48,4 ile son 4 ayın dibini gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa ekonomisi ekimde daraldı, bileşik PMI 48,4 ile son 4 ayın dibini gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da bileşik PMI eylülde 51,1'den ekimde 48,4'e düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 50 eşik değerinin altına indi. Hizmet PMI 48,4 ile son 2 ayın, imalat PMI 49,3 ile son 11 ayın en düşüğüne indi; iş dünyasının değerlendirmesi son 6,5 yılın en karamsarı oldu.

Fransa'da ekonomik faaliyet, ekim ayı öncü bileşik PMI verilerine göre daralma bölgesine geçti.

S&P Global'in imalat ve hizmet sektörlerini içeren bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'ne (PMI) ilişkin ekim ayı öncü verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede eylülde 51,1 puan olan bileşik PMI, ekimde 48,4'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Büyümeyi gösteren 50 puanlık eşik değerinin altında kalan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, endeksin 50,5 puana gerileyeceği yönündeydi.

İmalat ve hizmet sektörleri daralma bölgesinde

Sektörel bazda incelendiğinde, Fransa'da eylülde 51,2 olan hizmet sektörü PMI, ekimde 48,4 puana gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat sanayi PMI ise eylüldeki 50,6 seviyesinden ekimde 49,3 puana düşerek son 11 ayın en düşük değerine geriledi.

Son öncü PMI verileri, Fransa'da özel sektör ekonomisinin ekim ayında kötüleştiğini ve eylül ayındaki büyüme toparlanmasının ardından hızlı geri dönüş yaşandığını gösterdi. Faaliyet seviyelerini baskılayan temel unsur, Fransız mal ve hizmetlerine talepte mayıs ayından bu yana görülen en keskin düşüş olarak gösteriliyor, ankete katılan işletmeler, bu durumu artan belirsizliklere ve ekonomik baskılara bağladı.

İş dünyasının beklentilerine bakıldığında son veriler, Fransa'nın ekonomik görünümüne ilişkin son 6,5 yılın en karamsar değerlendirmesini ortaya koydu.

Siyasi ve mali kriz tırmanıyor

S&P Global Market Intelligence Ekonomisti Joe Hayes, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eylül ayında kaydedilen ekonomik toparlanma kısa ömürlü oldu. Ekim ayında finansal koşulların hızla kötüleşmesi ve ülke genelinde artan siyasi baskılar göz önüne alındığında, bu tablonun ortaya çıkması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Hayes, ekim ayı rakamlarının gelecek dönemdeki ekonomik seyrin göstergesi olabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Fransa'da bir yandan ekonomik göstergeler alarm verirken diğer yandan toplumsal ve siyasi huzursuzluk giderek derinleşiyor. Geçen hafta sonu yüksek yaşam maliyetlerine karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar, sokak çatışmalarına ve yağma olaylarına sahne oldu.

Öğrenci sendikaları ile "Sarı Yelekliler" hareketi, 24 Ekim Cumartesi günü için de yeni kitlesel eylem çağrılarında bulundu.

Ekonomideki kırılganlığı artıran bir diğer kritik gelişme ise bütçe çıkmazı oldu. Parlamento desteği zayıflayan hükümetin bütçe tasarısını yasalaştırma ve yüksek kamu açığını azaltma çabaları, piyasalarda borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açtı. Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, bu hafta yüzde 5 sınırını aşarak son 24 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Şubat ayı sonlarında yüzde 3,2 seviyesinde olan Fransa'nın borçlanma maliyeti, Orta Doğu'daki gerilimin enflasyonu körüklemesi ve yüksek borç yüküne sahip ekonomileri baskı altına almasıyla yükseldi. Fransa, G7 ülkeleri arasında tahvil piyasalarında en büyük darbeyi alan ülke oldu.

Cumhurbaşkanı seçimi öncesi risk senaryoları

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde tırmanan siyasi belirsizlik, yapısal kırılganlığı daha da derinleştiriyor. Anketlerde aşırı sağcı lider Marine Le Pen ile sol muhalefetin güçlü ismi Jean-Luc Mélenchon'un diğer adaylar karşısında farkı açması dikkati çekiyor.

Analistler, bu iki siyasi kutbun öne çıkmasını, bütçe açığını azaltma ve mali disiplin sağlama çabaları açısından en olumsuz senaryo olarak değerlendiriyor.

Mevcut siyasi atmosferde seçim öncesinde herhangi bir mali kemer sıkma politikasının uygulanmasına yönelik siyasi eğilimin zayıf olduğunu ifade eden analistler, piyasalardaki mevcut risklerin daha da artabileceğine dikkati çekiyor. Sıkı finansal koşullar, siyasi belirsizlik ve daraltıcı maliye politikalarının kıskacındaki Fransa ekonomisi üzerinde, toplumsal olayların devam etme olasılığı da ek bir baskı unsuru oluşturuyor.

Moody's'in kredi notu kararı bekleniyor

Bu gelişmelerin ortasında piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Fransa'ya ilişkin bugün açıklanması beklenen karara odaklandı.

Ülkenin kredi notunun mevcut "Aa3", kredi notu görünümünün ise "negatif" olması nedeniyle olası bir not indirimi piyasada en büyük risk senaryosu olarak değerlendiriliyor.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch'in Fransa'yı halihazırda Moody's'e kıyasla bir kademe daha düşük bir notla derecelendirmesi de bu baskıyı teyit ediyor.

Analistler, olası not indiriminin Fransız devlet tahvillerinin risk primlerini daha da artırabileceğini, bu durumun hem avro hem de Avrupa bankacılık sektörü üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFransaFinansDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:18
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
13:06
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 13:46:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransa ekonomisi ekimde daraldı, bileşik PMI 48,4 ile son 4 ayın dibini gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei