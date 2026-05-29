Fransa'nın GSYH'si İlk Çeyrekte Düştü

29.05.2026 12:28
Fransa'nın GSYH'si ilk çeyrekte %0,1 azaldı, ihracat ve hanehalkı tüketimi geriledi.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 düştü.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE) nihai verilerine göre, ülkede GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Böylece, INSEE, daha önce yüzde 0 olarak açıkladığı öncü veriyi aşağı yönlü revize etmiş oldu.

Ekonomideki bu zayıf performansın temel nedeni, ihracatta yaşanan sert düşüş oldu. Bir önceki çeyrekte yüzde 0,9 artış gösteren ihracat yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 geriledi.

İhracattaki bu düşüşte özellikle uçak ve havacılık sektöründeki teslimat azalışı belirleyici rol oynadı. Diğer yandan, tüketicilerin tasarrufa yönelmesiyle hane halkı tüketim harcamaları da yüzde 0,2 azaldı.

Enflasyon mayısta yüzde 2,8'e tırmandı

Ekonomik durgunluğun yanı sıra ülkede enflasyonist baskı da artış gösterdi. Fransa'da nisan ayında yüzde 2,5 olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,8'e yükseldi.

Veriler, enflasyondaki yükselişin arkasındaki ana faktörün, başta doğal gaz olmak üzere artan enerji maliyetleri olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:51:27. #7.13#
