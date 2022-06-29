Haberde ayrıca, Polonya hükümeti tarafından nükleer program kapsamında 6-9 GW kapasiteli 6 reaktörün inşasının öngörüldüğü aktarılırken, yaklaşık 1-1,6 GW kapasiteli ilk ünitenin ise 2033'te devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

Polonya Haber Ajansı'nın (PAP) haberinde, Polonya'da kurulacak ilk nükleer santral için Fransa devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF'nin Polonya'daki 5 firma ile anlaşma imzaladığı ifade edilirken, projenin Fransa hükümeti tarafından desteklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Polonya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Fransız EDF, Polonya'da ilk nükleer santralin kurulması için anlaşma imzaladı - Son Dakika

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