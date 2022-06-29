Fransız EDF, Polonya'da ilk nükleer santralin kurulması için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Fransız EDF, Polonya'da ilk nükleer santralin kurulması için anlaşma imzaladı

29.06.2022 18:48
Fransız EDF, Polonya'da ilk nükleer santralin kurulması için anlaşma imzaladı

Fransız enerji sağlayıcısı EDF, Polonya'da ilk nükleer santralin kurulmasına ilişkin ülkedeki 5 firma ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Fransız enerji sağlayıcısı EDF, Polonya'da ilk nükleer santralin kurulmasına ilişkin ülkedeki 5 firma ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Polonya Haber Ajansı'nın (PAP) haberinde, Polonya'da kurulacak ilk nükleer santral için Fransa devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF'nin Polonya'daki 5 firma ile anlaşma imzaladığı ifade edilirken, projenin Fransa hükümeti tarafından desteklendiği belirtildi.

EDF Polonya Ofisi Müdürü Thierry Deschaux, yaptığı açıklamada, söz konusu iş birliğinin Polonya endüstrisinin kapasitesinde önemli bir değişiklik sağlayacağını kaydetti.

Haberde ayrıca, Polonya hükümeti tarafından nükleer program kapsamında 6-9 GW kapasiteli 6 reaktörün inşasının öngörüldüğü aktarılırken, yaklaşık 1-1,6 GW kapasiteli ilk ünitenin ise 2033'te devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Polonya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransız EDF, Polonya'da ilk nükleer santralin kurulması için anlaşma imzaladı - Son Dakika

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