FSOC'tan Faaliyet Temelli Kılavuz

25.03.2026 23:46
FSOC, banka dışı finansal şirketler için faaliyet temelli yaklaşım içeren kılavuzu görüşe sundu.

NEW ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC), banka dışı finansal şirketlerin tanımlanmasında "faaliyet temelli" yaklaşımın öncelenmesine ilişkin önerilen kılavuzu kamuoyu görüşüne sunmayı kabul etti.

FSOC üyeleri, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığında bakanlıkta düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bessent, buradaki konuşmasında, FSOC'un finansal sistemin istikrarına yönelik potansiyel tehditleri, bunlar gerçek ekonomik zararlara dönüşmeden önce tespit etmek ve bunlara müdahale etmek gibi hayati bir görevi olduğunu vurguladı.

Bugün önerilen kılavuzun Konsey'in önceliğini yeniden faaliyet temelli bir yaklaşıma kaydıracağına işaret eden Bessent, "Bu yaklaşımda, tek tek firmaları hedef almak yerine, öncelikle piyasalar genelinde belirli faaliyet ve uygulamalardan kaynaklanan risklere odaklanacağız." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığından toplantıya dair yapılan açıklamada, FSOC'un yapılan kapalı oturumda üç aylık finansal istikrar izleme raporu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Bilgilendirme kapsamında son çeyrekte bankacılık sektörü, finansal piyasalar, hane halkı finansmanı ve finansal inovasyondaki önemli gelişmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, ayrıca jeopolitik riskler, yapay zekaya yapılan artan yatırımların etkileri ve özel kredi sektöründeki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, FSOC üyelerinin finansal sistemin dayanıklılığına dikkat çektiği ve kurumlarının piyasa gelişmelerini izleme çabalarını tartıştığı ifade edildi.

Açık oturumda da banka dışı finansal şirketlerin tanımlanmasına ilişkin Konsey'in önerdiği kılavuz hakkında sunum yapıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu kılavuzun Federal Register'da yayımlanması için oy birliği ile karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, kılavuzun yayımlandıktan sonra 45 gün boyunca kamuoyunun yorumuna açık olacağı aktarıldı.

Kılavuzun içeriğine de değinilen açıklamada, böylelikle FSOC'un belirli bir şirketi hedef almak yerine, piyasalardaki belirli faaliyet ve uygulamalardan kaynaklanan risklere odaklanacağı, analiz süreçlerine ekonomik büyüme ve ekonomik güvenlik kriterlerini dahil edeceği ve tespit edilen riskleri gidermek için şirkete veya ilgili kurumlara adım atma fırsatı tanınacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, FSOC'un ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) bankacılık denetimi ve düzenleyici reformlar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Konsey'in 11 Aralık 2025 tarihli bir önceki toplantısının tutanaklarını da onayladığı bildirildi.

Kaynak: AA

