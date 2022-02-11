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Fuar boyunca 15 bin tabak "Ayvalık mezesi" dağıtılacak - Son Dakika

Fuar boyunca 15 bin tabak "Ayvalık mezesi" dağıtılacak

11.02.2022 09:12
Fuar boyunca 15 bin tabak "Ayvalık mezesi" dağıtılacak

Kuzey Ege'nin yıldızı, Türk turizminin gözde beldesi, gastronomi kenti Ayvalık, yemek ve meze kültürünü EMITT 2022'de konukların damak zevkine sundu.

Kuzey Ege'nin yıldızı, Türk turizminin gözde beldesi, gastronomi kenti Ayvalık, yemek ve meze kültürünü EMITT 2022'de konukların damak zevkine sundu. Ayvalık'a özgü mezelerin tadına bakmak isteyen ziyaretçilere fuar boyunca, Paşa Limanı Kafe ve Restoran'ın hazırladığı 15 bin "tadımlık tabak" sunumu, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Salon B/ Stant 341'de Ayvalık Belediyesi'nin standında yapılacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuklara kendisinin ikram ettiği ve fuarın ilk gününden yoğun ilgiyle karşılanan lezzetler arasında, Zeytinyağlı ahtapot salatasından, Cunda'nın ünü ülke sınırlarını aşan bebek enginarına, Ayvalık'a özgü hindiba otu, meşhur girit ezme, özgün lezzet kabak tarama, Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Paşa Limanı Restoran'a özgü tatlılar ziyaretçiler tarafından adeta kapışıldı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarın en göz alıcı stantlarından biri olan Ayvalık Belediyesi standı gerek tasarımıyla gerekse fuar ziyaretçilerine yaptığı ikramlarla göz doldurdu. Ayvalık Belediyesi standı bir an bile boş kalmıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ziyaretçilerin zaten çok yakından tanıdıkları ve çok sevdikleri Ayvalık Lezzetlerini burada da görmekten mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Ergin; "Fuarın ilk günü Ayvalık için oldukça keyifli ve verimli geçti. Binlerce misafirimize Ayvalık lezzetlerinden tattırmaktan mutluluk duyduk. Gün boyunca çok değerli misafirlerimiz oldu. Ayvalık'ta turizm bizim olmazsa olmazımızdır. Bu yüzden Ayvalık olarak fuarda çok iddialı bir şekilde yer aldık. Burada Ayvalık markasının yanında tüm sektör temsilcilerimizin de ön plana çıkmasını hedefledik. Ayvalık gastronomi turizmi konusunda bayrağı hep önde taşıdığı için biz Ayvalık'ı bu anlamda bir dünya markası olarak göstermek istiyoruz" dedi.

Ziyaretçiler arasında Balıkesirli oyuncu ve sunucu İlker Ayrık'ın da yer aldığı misafirler Ayvalık mezelerine tam not verdi. Başkan Ergin ile sohbet eden İlker Ayrık, bir Balıkesir'li olarak Ayvalık'ı çok sevdiğini ve ilk fırsatta tiyatrosuyla ziyaret etmek istediğini belirtti.

Damak çatlatan mezelerin tadına bakan fuar ziyaretçileri sunumdan memnun olduklarını dile getirdiler. Ayrıca Ayvalık Belediyesi standında kooperatif ve Güzel Ayvalık şirketi tarafından satışı yapılan ilk sıkım zeytinyağı, tadına bakan konuklardan da tam puan aldı. - BALIKESİR

Fuar boyunca 15 bin tabak Ayvalık mezesi dağıtılacak
Fuar boyunca 15 bin tabak Ayvalık mezesi dağıtılacak
Fuar boyunca 15 bin tabak Ayvalık mezesi dağıtılacak
Fuar boyunca 15 bin tabak Ayvalık mezesi dağıtılacak
Fuar boyunca 15 bin tabak Ayvalık mezesi dağıtılacak

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Ayvalık Belediyesi, Gastronomi, Kuzey Ege, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fuar boyunca 15 bin tabak 'Ayvalık mezesi' dağıtılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fuar boyunca 15 bin tabak "Ayvalık mezesi" dağıtılacak - Son Dakika
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