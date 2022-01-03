Üye Girişi
FuzulEv, Zincirlikuyu'da 2 bina satın aldı - Son Dakika

FuzulEv, Zincirlikuyu'da 2 bina satın aldı

03.01.2022 12:23
FuzulEv, Zincirlikuyu'da 2 bina satın aldı

FuzulEv, büyüme ve gelişim vizyonu doğrultusunda hayata geçirmekte olduğu projelerini, Zincirlikuyu'da satın aldığı yeni genel müdürlük binasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

FuzulEv, büyüme ve gelişim vizyonu doğrultusunda hayata geçirmekte olduğu projelerini, Zincirlikuyu'da satın aldığı yeni genel müdürlük binasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

FuzulEv açıklamasına göre, şirket, sektördeki 30'uncu yılını İstanbul'un Zincirlikuyu semtinde aldığı iki bina ile taçlandırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından geçen yılın temmuz ayında İntibak Planı'nın onaylanmasının ardından sağlam temeller üzerinde inşa edildiğini bir kez daha ispatlamış olan FuzulEv, güçlü ve istikrarlı büyümesine de devam ediyor.

Salgın koşullarının getirdiği zorluklara rağmen iş yapış biçimlerindeki değişimlere entregre olmayı başaran şirket, bu süreçte müşteri portföyünün ve iş hacminin de büyümesiyle artış gösteren faaliyetlerini daha da verimli sürdürebilmek amacıyla genel müdürlüğünü büyütme kararı aldı.

Tüm ana arterlerin, köprü yollarının, metronun ve alışveriş merkezlerinin kesişme noktasında bulunan yeni Genel Müdürlük binasına taşınma işleminin de şubat ayında tamamlanması planlanıyor.

FuzulEv, art arda sıralanmış 2 bloktan oluşan yeni genel müdürlük binasında çalışanlarına, yüksek konfor ile donatılmış yepyeni bir çalışma deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar boyunca Akbank akademi binası olarak hizmet veren bina, bundan sonraki süreçte FuzulEv Genel Müdürlüğüne ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, uzun zamandır bu çalışmanın hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde fark yaratmayı kendilerine ilke edindiklerinin altını çizen Akbal, "Sürdürülebilir verimlilik için gelişen organizasyon yapısını desteklemek amacıyla genel müdürlük binasını taşıma kararı aldık. Ofislerimiz, evimizden sonra en fazla zaman geçirdiğimiz mekanlar. Dolayısıyla bu yeni düzenin orta ve uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığımız büyüme ve gelişim hedeflerimizin destekleyicisi olacağını düşünüyorum. Taşınma ile ortak çalışmamızın çok daha verimli olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Zincirlikuyu, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FuzulEv, Zincirlikuyu'da 2 bina satın aldı - Son Dakika Ekonomi


Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi         
12:23
33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu! 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!         
12:16
Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı         
12:15
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25

Son Dakika Haberleri
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
12:03 Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
11:49 Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:30:19. #1.12#
SON DAKİKA: FuzulEv, Zincirlikuyu'da 2 bina satın aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement