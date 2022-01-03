FuzulEv, Zincirlikuyu'da 2 bina satın aldı

FuzulEv, büyüme ve gelişim vizyonu doğrultusunda hayata geçirmekte olduğu projelerini, Zincirlikuyu'da satın aldığı yeni genel müdürlük binasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

FuzulEv açıklamasına göre, şirket, sektördeki 30'uncu yılını İstanbul'un Zincirlikuyu semtinde aldığı iki bina ile taçlandırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından geçen yılın temmuz ayında İntibak Planı'nın onaylanmasının ardından sağlam temeller üzerinde inşa edildiğini bir kez daha ispatlamış olan FuzulEv, güçlü ve istikrarlı büyümesine de devam ediyor.

Salgın koşullarının getirdiği zorluklara rağmen iş yapış biçimlerindeki değişimlere entregre olmayı başaran şirket, bu süreçte müşteri portföyünün ve iş hacminin de büyümesiyle artış gösteren faaliyetlerini daha da verimli sürdürebilmek amacıyla genel müdürlüğünü büyütme kararı aldı.

Tüm ana arterlerin, köprü yollarının, metronun ve alışveriş merkezlerinin kesişme noktasında bulunan yeni Genel Müdürlük binasına taşınma işleminin de şubat ayında tamamlanması planlanıyor.

FuzulEv, art arda sıralanmış 2 bloktan oluşan yeni genel müdürlük binasında çalışanlarına, yüksek konfor ile donatılmış yepyeni bir çalışma deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar boyunca Akbank akademi binası olarak hizmet veren bina, bundan sonraki süreçte FuzulEv Genel Müdürlüğüne ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, uzun zamandır bu çalışmanın hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde fark yaratmayı kendilerine ilke edindiklerinin altını çizen Akbal, "Sürdürülebilir verimlilik için gelişen organizasyon yapısını desteklemek amacıyla genel müdürlük binasını taşıma kararı aldık. Ofislerimiz, evimizden sonra en fazla zaman geçirdiğimiz mekanlar. Dolayısıyla bu yeni düzenin orta ve uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığımız büyüme ve gelişim hedeflerimizin destekleyicisi olacağını düşünüyorum. Taşınma ile ortak çalışmamızın çok daha verimli olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.