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GAGİAD Başkanı Koçer'den 2022'den umutlu - Son Dakika

GAGİAD Başkanı Koçer'den 2022'den umutlu

31.12.2021 14:39
GAGİAD Başkanı Koçer'den 2022'den umutlu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 2021 yıl sonunda ihracaat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, 2022 yılında hedeflere ulaşma kararlılığını sürdüreceklerini kaydetti.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 2021 yıl sonunda ihracaat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, 2022 yılında hedeflere ulaşma kararlılığını sürdüreceklerini kaydetti.

2021 yılında GAGİAD olarak ekonomi, kültür, sosyal, çevre ve eğitim alanlarında birçok önemli projeye imza attıklarını ifade eden Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 2022 yılının mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunarak, 2021 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve şehrimiz için oldukça farklı ve zor bir yıldı. Pandemi sürecine rağmen Gaziantep, sanayisiyle bu krizden de güçlü bir ivme kazanarak çıktı. Sanayinin ve üretmenin ne kadar önemli ve hayati bir konu olduğu anladığımız bu dönemde, her türlü zorluğa rağmen Gaziantepli sanayicilerimiz özveriyle çalışıp, ekonomik sürece çok fazla katkı sağladılar. Bu gelişmelerin özeti olarak; 2020 yılı Gaziantep ihracatımız 7,935 milyar dolar olup, 2021 yılsonunda hedefimiz 10 milyar dolara ulaşmak olacaktır. Gaziantep sanayisindeki gelişim, değişim ve çalışmalar şehrimiz ve ülkemiz adına umut vermektedir. Ben her yeni yılın, yeni bir umut olduğunu düşünüyorum. Umudum, bugüne kadar tüm mücadelelerden alnının akıyla çıkmış olan ülkemizin, sağlıkçılarımızın desteği ve birlik - beraberlik ruhumuzla bu salgından da kurtulacağımızdır. Bu kapsamda hala pandemi ile mücadele veren tüm sağlıkçılarımıza tekrar teşekkür etmek isterim" dedi.

Yeni yılda, yeni başlangıçlar yapılmasını ümit ettiğini aktaran Koçer, "Bu kapsamda hedeflerimiz doğrultusunda 2022'de de amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Yaptığımız projelerle Gaziantep için hep daha iyiye, daha güzele ve çağdaşlaşma yolunda ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin yeni yılını en içten duygularla kutlar, 2022'nin hepimiz için hayırlı bir yıl olmasını dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Ekonomi, Pandemi, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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