GAGİAD ile EGİAD arasında "Kardeş Dernek Protokolü" imzalandı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) ile Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında imzalanan "Kardeş Dernek Protokolü"yle yeni işbirlikleri geliştirilecek.

GAGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve beraberindeki heyet, GAGİAD'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ile EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer arasında hazırlanan protokolün imzaları da atıldı.

Protokolle GAGİAD İLE EGİAD arasında ortak hedefler doğrultusunda çalışmalar sürdürülecek, dernekler arası etkileşim artırılarak yeni projelerin hayata geçirilmesi ve ortak çalışmaların ortaya konmasıyla ülke ekonomisine yeni katma değerler kazandırılması hedeflenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçer, uzun zamandır İzmir ile yakın ilişkiler kurduklarını belirterek, şimdi ise bunu işbirliğiyle güçlendireceklerini belirtti.

GAGİAD ile EGİAD arasında yeni dönemin başlayacağını ifade eden Koçer, şöyle konuştu:

"Gelişen ve değişen dünyada artık tek başına varlığını sürdürebilmek çok mümkün değil. Artık dünyayı iyi incelemeli, gelişmeleri yakından takip etmeli ve olumlu,olumsuz yönlerimizi iyi tespit etmeliyiz. Rekabet ve iş modellerinin hızla değiştiği, iş yaşamının farklı boyutlara taşındığı şu günlerde kendimizi yenilemeliyiz. İşte bu noktada İzmirli dostlarımızla gelerek işbirliğimizi artırma kararı aldık."

Protokol kapsamında çağdaş medeniyetler seviyesine hızla ulaşmaya çalışılacağını dile getiren Koçer, projenin dernekler ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Yelkenbiçer ise Gaziantep'e büyük bir heyecan ve istekle geldiklerine işaret ederek, oldukça önemli gördükleri protokolün iki dernek arasındaki dostluk ve işbirliği kalıcı hale getirdiğini anlattı.