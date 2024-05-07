GAGİAD Yönetimi Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

GAGİAD Yönetimi Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret etti

GAGİAD Yönetimi Gaziantep Sanayi Odası\'nı ziyaret etti

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti. Ziyarette, GAGİAD'ın faaliyetleri, yürütülen mevcut çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verildi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

07.05.2024 16:50
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

GAGİAD'ın 16. Genel Kurulu sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yiğitcan Konukoğlu, Başkan Yardımcıları Yunus Kara ve M. Onur Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğçe Topçuoğlu, Mert Bülent Güllüoğlu, Erman Erturhan, Necip İbrahim Teymur, Seçkin Yıldırımdemir ve Burak Fadıloğlu, GSO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları E. Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Melike Yüksel, Mustafa Özgüler, İbrahim Kara, Bora Tezel, Kenan Durur ve Genel Sekreter Yusuf İzzettin İymen ile bir araya geldi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Mensubu olmaktan her zaman mutluluk duyduğum GAGİAD ailemiz ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye, şehrimize değer katacak ortak projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. El ele, omuz omuza kentimizin sanayisine yön verme gayretindeyiz. Bu noktada GAGİAD'ın attığı adımlar büyük önem taşıyor. Yapılan Genel Kurul'un ardından seçilen yeni GAGİAD yönetiminin de tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi çıtayı daha da yukarıya çıkaracağına inanıyoruz. Bu vesile ile Yeni dönemin hem GAGİAD camiasına hem de şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyor, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yiğitcan Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu da GAGİAD'ın faaliyetleri, yürütülen mevcut çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler vererek, Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yeni dönemde de güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

Konukoğlu, "Yeni nesil olarak kendimize ve şehrimize yakışır şekilde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Gaziantep Sanayi Odamız ile gerçekleştirmeyi planladığımız ortak faaliyetler de bizler için çok önemli ve tecrübe kazandıracak. Bunun yanında GAGİAD olarak yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konularına çok önem veriyor, sanayide kadın istihdamının artırılması da dahil olmak üzere bu konularda önemli projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm GSO ailesine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret programı, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GAGİAD Yönetimi Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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