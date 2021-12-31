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GAİB Başkanı Kileci: "2021'i tarihi rekorlarla kapatıyoruz" - Son Dakika

GAİB Başkanı Kileci: "2021'i tarihi rekorlarla kapatıyoruz"

31.12.2021 23:58
GAİB Başkanı Kileci: "2021'i tarihi rekorlarla kapatıyoruz"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı (GAİB) Fikret Kileci, 2021 yılının ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı (GAİB) Fikret Kileci, 2021 yılının ihracat rakamlarını değerlendirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 2021 yılı değerlendirmesinde tüm ülke ve dünya için zor bir yıl olduğunu ifade ederek,"2021 yılı tıpkı 2020 gibi pandeminin olumsuz etkileri ile geçen zor bir yıl olmuştur. Bu zor yıla veda ederken ihracatta Bölgemizin ve Gaziantep'in kırdığı tarihi rekorlar 2022 yılına azimle ve umutla başlamak için bize güç veriyor" dedi.

"Yeni yıla umutla giriyoruz!"

Başta ihracatçılar olmak üzere herkesin yeni yılını kutlayan Başkan Kileci, 2022'de herkese mutluluk ve bereket dilediğini belirterek, "Yeni yıldan en büyük beklentimiz; ülkemizin ve tüm dünyanın sağlığına kavuşması, bu zor günlerin geride kalmasıdır." Bizler bu zor şartlarda birçok şeyi Bölge olarak, Gaziantep olarak başardık. İhracat rekorlarımızla örnek gösterilen bir noktaya ulaştık. Pandemiyle mücadelede yerli aşımızın da uygulanmaya başlanması yeni yıla girerken bizleri ayrıca mutlu etti. Her yönüyle yerli ve milli bir Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kileci, "Vatandaşlarımızdan ricamız; yeni yılı evlerinde aileleri ile geçirmeleri, hepimizin iyiliği için yasaklara uyarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleridir. Bu mesaj vesilesiyle başta Bölge ihracatçılarımız olmak üzere, tüm ülkemizin yeni yılını kutluyor; 2022 yılının sağlık, esenlik ve bereket içinde geçmesini diliyorum" ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı. - GAZİANTEP

GAİB Başkanı Kileci: 2021'i tarihi rekorlarla kapatıyoruz

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB Başkanı Kileci: '2021'i tarihi rekorlarla kapatıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: GAİB Başkanı Kileci: "2021'i tarihi rekorlarla kapatıyoruz" - Son Dakika
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