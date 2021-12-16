GAİB'den 11 ayda 288 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, 11 ayda 288 milyon 372 bin dolar kuru meyve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yazılı açıklamasında, kuru meyve ve mamullerinin salgının etkisiyle dünyada önemli talep gördüğünü anımsattı.

Güneydoğu'nun sektörde önemli bir payı olduğunu dile getiren Çıkmaz, "Güneydoğu, 11 ayda 98 ülkeye 288 milyon 372 bin dolarlık kuru meyve ihraç etti. Bu süreçte ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 121 milyon 726 bin dolarla Antep fıstığı ve ikinci sırayı da 108 milyon 424 bin dolarla kuru kayısı aldı. Bu dönemde en fazla ihracat 129 milyon 20 bin dolarla Avrupa ülkelerine yapıldı. Avrupa'yı 42 milyon 166 bin dolarla Amerikan, 31 milyon 385 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri takip etti." ifadelerini kullandı.