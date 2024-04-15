Galerici Ahmet Yurtlu: İkinci el araç piyasası stabil bir şekilde devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Galerici Ahmet Yurtlu: İkinci el araç piyasası stabil bir şekilde devam ediyor

Galerici Ahmet Yurtlu: İkinci el araç piyasası stabil bir şekilde devam ediyor

Galerici Ahmet Yurtlu, araç kredilerinde fonlanma olmadığı için ikinci el araç piyasasının stabil bir şekilde devam ettiğini belirtti. Seçim öncesinde döviz ve altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte araç fiyatlarının cazip hale geldiğini ve vatandaşların ilgisinin arttığını söyleyen Yurtlu, seçim sonrasında ise bankaların kredi fonlamaması ve nakit akışının azalmasıyla piyasada hareketlilik olmadığını ifade etti. Ahmet Yurtlu, 2024 yılında araç fiyatlarının enflasyon oranında stabil bir şekilde devam edeceğini tahmin etti.

15.04.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Galerici Ahmet Yurtlu, araç kredilerinde fonlanma olmadığı için ikinci el araç piyasasının stabil bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. Seçimden önce piyasada hareketlenme olduğunu kaydeden Yurtlu, "İkinci el araç piyasasında seçim öncesinde farklı bir pozisyon oldu. 15-20 günlük bir süreçte dövizin ve altının yukarı olan seyri ile beraber insanlarda panik oldular. Dövizi ve altını yakalayamayanların bir kısmı da araba fiyatlarını yakalamak istediler. Çünkü araç fiyatlarında 7-8 aydır gerileme vardı. Fiyatların cazip kaldığını düşünen vatandaşlarımızın teveccühü olunca seçim sürecinde hareketlenme oldu. Seçim sonrasında şuan için fazla hareket göremiyoruz. Rutin bir hareket göremiyoruz. Bunun farklı sebepleri var. Bankaların kredi fonlamaması ve insanların nakit akışı da az olunca yukarıdan aşağıya doğru bir basınç uygulanmaya başladı. Mesela, elinde 1.5 milyon TL olup ev almak isteyenler geri kalan parayı kredi ile tamamlayamayınca elindeki paralar ile araca yöneldi. 400 bin TL'si olup da 800 bin TL'lik araba almak isteyenler geri kalan parayı bulamayınca parayı başka şekilde kullandı" dedi.

2024 yılında stabil bir seyir izlediklerini kaydeden Ahmet yurtlu, araç fiyatlarının enflasyon oranında stabil bir şekilde devam edeceğini ve bu yılı bu şekilde kapatacaklarını tahmin ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Yurtlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Galerici Ahmet Yurtlu: İkinci el araç piyasası stabil bir şekilde devam ediyor - Son Dakika

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