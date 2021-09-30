Üye Girişi
GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak - Son Dakika

GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak

30.09.2021 12:11
GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak, System.String[]

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) tarafından yürütülen projeyle bölge çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak daha çok verim alacak.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) tarafından yürütülen projeyle bölge çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak daha çok verim alacak.

GAP BKİ'den yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi ile GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi geliştirildi.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz tarafından proje için iş birliği anlaşması imzalandı.

Proje kapsamında çiftçilere gübreleme, sulama ve ilaçlama uygulamaları konularında eğitim verilecek. Sistem sayesinde çiftçilerin girdi kullanımı azalacak. Proje, özellikle mısır verim miktarı ve hasat zamanının belirlenmesinde de yön gösterici olacak.

Dijital Tarım uygulamaları ile aşırı azot gübresinin neden olduğu içme ve yer altı sularındaki nitrat kirlenmesi ile atmosfere salınan azot miktarı da azaltılmış olacak.

Projeyle, tarımsal üretimin yönetilebilmesi, izlenebilmesi ve tarım danışmanlarının çiftçi ile iletişimlerinin sağlanabilmesi amacıyla bir bilgi sistem altyapısının oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığının bölgedeki temsilcileri, ziraat odaları ve önder çiftçilerin iş birliği ile yürütülüyor.

GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak

Harran Üniversitesi, Mehmet Sabri, Yapay Zeka, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar 13:05 Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar 12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş 12:20 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi 11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin 11:06 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri
12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti
12:19 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş
12:12 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu
12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş
11:50 Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı         
13:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
12:59
Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu         
12:52
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu         
11:23
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 13:23:05. #1.12#
SON DAKİKA: GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement