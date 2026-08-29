GAP ile Şanlıurfa'da Tarımsal Dönüşüm - Son Dakika
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GAP ile Şanlıurfa'da Tarımsal Dönüşüm

GAP ile Şanlıurfa\'da Tarımsal Dönüşüm
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GAP projeleriyle Şanlıurfa'da sulama imkanı artıyor, ürün çeşitliliği ve üretim kalitesi yükseliyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulama yatırımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte Şanlıurfa'da tarımsal üretimde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Sulama suyunun toprakla buluşması, yıllarca kuru tarım yapılan geniş arazileri üretime kazandırırken, kent genelinde ürün çeşitliliğinin de artmasını sağlıyor.

Geçmişte ağırlıklı olarak kuru tarıma dayalı üretimin gerçekleştirildiği bölgelerde bugün pamuk, mısır, buğday ve mercimeğin yanı sıra yerfıstığı, ayçiçeği, çeltik, sarımsak, sebze ve farklı meyve türleri de yetiştiriliyor. Özellikle sulama imkanlarının gelişmesiyle birlikte çiftçiler, alternatif ürünlere yönelerek tarımsal üretimde daha geniş bir ürün desenine ulaşabiliyor.

Suyla gelen bereket, ürün desenini değiştirdi

GAP sulama projelerinin devreye alınmasıyla birlikte Şanlıurfa'daki ovalarda tarımsal üretimin niteliğinde önemli değişiklikler yaşandı. Su kaynaklarına erişimin artması, çiftçilerin yalnızca geleneksel ürünlerle sınırlı kalmadan farklı ve katma değeri yüksek ürünleri değerlendirmesine imkan sağladı.

Suyun gelmesiyle birlikte bereket arttı

Yılda birden fazla ürün ektiklerini belirten ayçiçeği üreticisi Abdurrahman Kiper, "Burası önceden buğdaydı. Buğdaydan sonra mısır ektik, sonra da ayçiçeği ektik. Su geldikten sonra böyle oldu. Mısırda kar oranı düşük olduğu için biz de ayçiçeği ekmeye karar verdik" dedi.

Farklı ürünler görmek mümkün

Bölgede yaşanan tarımsal dönüşümü değerlendiren Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Gördüğümüz arazide ayçiçeği tarımı yapılıyor. Buraya 2014 yılından beri, GAP sulama suyu bırakıldıktan sonra ürün deseni de değişti. Daha önde buğday, mısır ve pamuk tarımı yapan üreticiler şu anda ayçiçeği tarımı yapıyor. Biz de burada inceleme yapıyoruz. Çekirdeklik ve yağlık ayçiçeği tarımı yapılıyor. Suruç Ovasında GAP sulamasıyla beraber bundan sonra farklı ürün çeşitlerine denk gelebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAP ile Şanlıurfa'da Tarımsal Dönüşüm - Son Dakika

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