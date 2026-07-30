Garanti Bankası\'nın 2026 İlk Yarı Performansı

Garanti Bankası, 30 Haziran tarihli finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net karı 64,4 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü 5,2 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3,9 trilyon TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net karı 64,4 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü 5,2 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3,9 trilyon TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 66,2 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 9,8 büyüme ile 3,5 trilyon TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,9, özkaynak karlılığı yüzde 28,1, aktif karlılığı ise yüzde 2,7 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi: "Yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomide jeopolitik gelişmeler kaynaklı yüksek belirsizlik devam ederken, yurt içinde sıkı para politikası ve makro ihtiyati çerçeve bankacılık sektörünün faaliyet ortamını belirleyen temel unsurlar olmayı sürdürdü."

Mahmut Akten 2026 yılının ikinci çeyreğinde Garanti BBVA'nın bu ortamda nasıl farklılaştığını şu sözlerle açıkladı: "Sıkı para politikasının etkisiyle yüksek seyreden fonlama maliyetleri ve artan kredi riski maliyetleri, ikinci çeyrekte bankacılık sektörünün sermaye getirileri üzerinde baskı oluşturdu. Garanti BBVA olarak güçlü ve çeşitlendirilmiş gelir yapımız, etkin bilanço yönetimimiz ve sağlam sermaye tabanımız sayesinde bu etkinin sonuçlarımıza yansımasını görece sınırlı tuttuk. Komisyon gelirlerimiz ile finansal iştiraklerimizin katkısı bu dönemde performansımızı desteklerken, sermaye getirimizi enflasyonun sınırlı altında, yüzde 28 seviyesinde koruduk.

Finansal dayanıklılığımızın temelinde, müşteri odaklı ve kredi öncelikli büyüme stratejimiz yer alıyor. Genişleyen müşteri tabanımız ve müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler, sürdürülebilir büyümemizin en önemli dayanaklarını oluşturuyor. İkinci çeyrekte ihtiyaç kredileri, kredi kartları ve KOBİ kredilerinde elde ettiğimiz güçlü pazar paylarıyla Türk lirası kredilerdeki liderliğimizi sürdürürken, ekonomiye ve müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına kesintisiz destek vermeye devam ettik.

Garanti BBVA'nın dış borçlanma alanındaki çalışmalarına değinen Akten, şunları söyledi: "Banka olarak, uluslararası piyasalardan sağladığımız adil geçiş temalı sendikasyon kredisiyle ilk tematik sendikasyon kredisi anlaşmamızı başarıyla tamamladık. Bunun yanı sıra, yurt dışı borçlanma programımız kapsamında sürdürülebilir finansman alanında üç farklı temada tahvil ihracı gerçekleştirdik. İlk olarak, sürdürülebilir tarımda iklim değişikliğine adaptasyon ve dayanıklılığı desteklemek amacıyla 30 milyon euro tutarında yeşil tahvil ihraç ettik. Ardından, Temmuz ayında, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen faaliyetlerin finansmanına yönelik, Turuncu Tahvil İlkelerini uygulayan (Orange Bond Principles) 30 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdik. Son olarak ise iklim değişikliğine adaptasyon ve dayanıklılık odaklı projelere kaynak sağlamak amacıyla 30 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihraç ettik. Uluslararası piyasalardan sağladığımız bu kaynaklar, Bankamızın güçlü finansal yapısına ve uluslararası yatırımcıların güvenine işaret ederken; düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen yatırımların yanı sıra sosyal kapsayıcılığı, istihdamı ve ekonomik fırsatlara erişimi güçlendiren projelerin finansmanına katkı sağlamayı amaçlıyor."

Bankanın 80'inci kuruluş yılını değerlendiren Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Banka olarak 80'inci yılımızı kutladığımız bu çeyrekte, yalnızca köklü geçmişimize değil; güçlü finansal yapımıza, teknolojideki öncü konumumuza, yetkin insan kaynağımıza ve müşterilerimizle yıllar içinde inşa ettiğimiz güvene de gururla bakıyoruz. Değişen ekonomik koşullara uyum sağlayarak büyüyen bir kurum olarak bugün ulaştığımız ölçek, sahip olduğumuz finansal dayanıklılık ve güçlü yetkinliklerimiz, geleceğe duyduğumuz güvenin en somut göstergelerini oluşturuyor. 80 yıllık birikimimizden aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde de müşterilerimiz, paydaşlarımız ve ülkemiz için sürdürülebilir değer oluşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler şöyle açıklandı:

Ortalama aktif karlılığı yüzde 2,7 oldu.

Ortalama özkaynak karlılığı yüzde 28,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3,9 trilyon TL oldu.

Toplam canlı krediler. TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11,1, yüzde 12,5 ve yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları yüzde 9,8 büyüdü ve pazar payı yüzde 10,9 seviyesine geldi.

Vadesiz müşteri mevduatların. toplam müşteri mevduatları içindeki payı yüzde 38 olarak gerçekleşti.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,16 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 15,9 seviyesinde gerçekleşti.

Donuk alacak oranı yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşti.