Garanti BBVA, 750 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA, 750 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı

Garanti BBVA, 750 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı

Garanti BBVA, 10 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi ve aynı zamanda daha önce ihraç ettiği tahviller için yatırımcılara geri alım teklifi sundu.

23.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Garanti BBVA, Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Banka, 10 yıl vadeli, 5'inci yıl geri çağırma opsiyonlu ve 750 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sermaye benzeri ihracını gerçekleştirdi. Garanti BBVA aynı zamanda, 2017 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahvilleri için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu.

Bankadan yapılan açıklamada "Bu ihraç yüzde 8,125 getiri oranıyla son dönemde Türkiye'den bir bankanın en düşük maliyetli ve Amerikan tahvili karşısındaki en düşük spreadli sermaye benzeri tahvil olma özelliğini taşıyor. Bu ihraç, ayrıca yakın zamanda Türkiye'deki bir bankanın yurt dışından temin ettiği en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi özelliğine de sahip. İşlem, Garanti BBVA'nın yıl içerisindeki ikinci başarılı yurtdışı sermaye piyasaları ihracı olarak da dikkat çekiyor" denildi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ihraç, küresel sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma konusundaki gücümüzü, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, 750 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı - Son Dakika

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