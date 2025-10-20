Garanti BBVA'dan Dijital Taşıt Kredisi İmkanı - Son Dakika
Ekonomi

Garanti BBVA'dan Dijital Taşıt Kredisi İmkanı

Garanti BBVA\'dan Dijital Taşıt Kredisi İmkanı
20.10.2025 11:19
Garanti BBVA, Borusan Next iş birliğiyle ikinci el araçlarda dijital taşıt kredisi sunuyor.

Garanti BBVA, Borusan Next iş birliğiyle ikinci el araç alımlarında mobilden uçtan uca dijital taşıt kredisi imkanı sunduğunu duyurdu.

Garanti BBVA, müşteri deneyimini dijital çözümlerle dönüştürmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Banka, Borusan Next ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, ikinci el araç satın alma sürecine entegre uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümünü hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde müşteriler, Borusan Next İkinci El Araba Alım Satım Platformu üzerinden araç satın alırken kredi ihtiyaçlarını şubeye veya bayiye gitmeden, Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden karşılayabiliyor. Borusan Next web sitesinden ilgilendikleri aracı seçen kullanıcılar, aşamaları tamamladıktan sonra Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendiriliyor. Kredi başvurusu, sözleşme süreçleri, dijital belge onayı, güvenli para transferi ve satıcı onayı dahil tüm adımlar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor. Uçtan uca dijital taşıt kredisine çok yakında Borusan Next mobil uygulaması üzerinden de ulaşılması hedefleniyor.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

"İkinci el araç alımlarına yönelik uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümüyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Borusan Next iş birliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimize zamandan ve mekandan bağımsız, hızlı ve güvenilir bir finansman deneyimi sağlıyor. Banka olarak hedefimiz, kredi süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek müşterilerimiz için görünmez olacak kadar akıcı ama hatırlanacak kadar pozitif bir deneyime dönüştürmek. Yeni nesil ikinci el taşıt finansmanı deneyimi sunan bu iş birliği de Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızı somutlaştıran örneklerden biri. Tüm ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin gözünden bakarak tasarlıyor, üstün teknolojik altyapımız sayesinde müşterilerimizin basit, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimin farkını yaşamasını sağlıyoruz."

İş birliğini değerlendiren Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Grup olarak Borusan Next markamızla ikinci el otomotiv sektöründe yalnızca otomobil tedarik etmenin ötesinde, satın alma sürecinin her adımında müşterilerimize hız, güven ve şeffaflık sağlamayı amaçlıyoruz. Banka ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde kullanıcılarımız ilan detayına girdikten sonra kimlik numaralarıyla Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendirilerek kredi başvurularını kolayca tamamlayabiliyor. Kredinin onaylanmasının ardından noter ve tescil işlemleri de aynı akış içerisinde çözümleniyor ve süreç güvenle sonuçlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde müşterilerimiz, finansman ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılayarak otomobillerini gönül rahatlığıyla teslim alabiliyor. Platform olarak, kullanılmış otomobil pazarında müşterilerin güven sorununu ortadan kaldırmak, her marka ve model otomobili tüketicilerle şirketimizin kalitesi ve güvencesiyle buluşturmak vizyonuyla müşteri deneyimini kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Ekonomi

SON DAKİKA: Garanti BBVA'dan Dijital Taşıt Kredisi İmkanı - Son Dakika
