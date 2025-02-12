Garanti BBVA'dan Tier IV Gold Sertifikası Yenileme

Ekonomi

Garanti BBVA, Uptime Institute tarafından dünya çapında veri merkezi altyapıları için verilen Tier IV Gold-Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası'nı (TCOS) yenilediğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, dünya çapında veri merkezi altyapıları için verilen en yüksek seviyedeki sertifika olan TCOS sertifikasını bir kez daha alarak dünyada bu belgeye sahip 24 veri merkezinden biri oldu.

Garanti BBVA'nın bu sertifikayı almasında veri merkezi altyapısında sektörün en yüksek standartlarını uygulaması, veri güvenliği, operasyonel süreklilik ve yüksek erişilebilirlik konularına verdiği önem etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu, Garanti BBVA'nın sektöründe fark yaratan bir banka olmasında Garanti BBVA Teknoloji'nin büyük katkısı olduğunu belirtti.

Sertifikanın veri merkezi teknik altyapısının eriştiği olgunluğu en iyi yansıtan, uluslararası geçerliliği olan ve en üst düzeyde tescillenen setifika olduğunu vurgulayan Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sertifika, veri merkezimizin en yüksek güvenlik, tüm altyapıda tam bağımsız yedeklilik ve iş sürekliliği standartlarını karşılayarak, bankacılık IT (bilgi teknolojileri) operasyonlarımızın yüksek kalite standardıyla sürdürüldüğünü tescil etmesi açısından da çok kıymetli. Aynı zamanda Garanti BBVA Veri Merkezimiz yüksek enerji verimliliği sağlayarak, çevresel etkiyi de azaltması açısından sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada da önemli katkılar sağlıyor. Banka olarak müşterilerimize en iyi, 7/24 kesintisiz ve yüksek güvenlikli bir sistem sunmanın yolunun en yüksek standartlara sahip kusursuz bir altyapıdan geçtiğine inanıyor, bu anlayışla teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz."