Garanti BBVA Mobil Uygulama ile Gümüş Stevie Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA Mobil Uygulama ile Gümüş Stevie Ödülü

Garanti BBVA Mobil Uygulama ile Gümüş Stevie Ödülü
29.07.2025 11:09
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Garanti BBVA, 'Connect Garanti BBVA Mobil' uygulamasıyla Stevie Awards'ta gümüş ödül kazandı.

GARANTİ BBVA, çalışan deneyimini dijitalleştiren 'Connect Garanti BBVA Mobil' uygulamasıyla Stevie Awards 22'nci Uluslararası İş Ödülleri'nde Gümüş Stevie kazandığını duyurdu.

Garanti BBVA, çalışan deneyimini dijitalleştirmeye yönelik geliştirdiği 'Connect Garanti BBVA Mobil' uygulamasıyla, Stevie Awards 22'nci Uluslararası İş Ödülleri kapsamında 'İnsan Kaynakları Teknolojileri' kategorisinde Gümüş Stevie'ye layık görüldü.

Garanti BBVA, dijitalleşmeyi sadece müşteri değil, çalışan deneyimi odağında da stratejik bir öncelik olarak ele almayı amaçlıyor. Şirket, Tamamen kurum içinde geliştirilen Connect Mobil uygulamasıyla, Garanti BBVA çalışanlarına tüm Yetenek ve Kültür süreçlerine mobil ortamdan kişiselleştirilmiş, hızlı ve kolay erişim fırsatı sunuyor.

'STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ 'EMPATİK TAKIM' VE 'İNOVASYON"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çalışan deneyimini merkezine alan, tamamen Garanti BBVA bünyesinde geliştirilen Connect Mobil uygulamamız ile kazandığımız bu ödülün anlamı bizim için çok büyük. Connect Mobil, çalışanlarımızın yetenek ve kültür süreçlerine ve gelişim yolculuklarına mobil ortamdan kolayca erişmesini sağlayan bir dijital platform. Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan 'Empati' ve 'İnovasyon' hedeflerimiz doğrultusunda geliştirilen platformumuz, kişiselleştirilmiş deneyim, zaman ve mekan bağımsız erişim ve bütünsel gelişim anlayışını tek bir çatı altında birleştiriyor. Garanti BBVA olarak, çalışanlarımızın potansiyelini açığa çıkaracak dijital çözümler üretmeye ve bu yolda dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Mobil Uygulama ile Gümüş Stevie Ödülü - Son Dakika

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