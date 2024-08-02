Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi Mahmut Akten oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi Mahmut Akten oldu

Garanti BBVA, bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten'i yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak atadı. Akten aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de getirildi. Akten, Boğaziçi Üniversitesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden mezun olup, 2012'den beri Garanti BBVA'da görev yapmaktadır. BBVA Grup Üst Yöneticisi Onur Genç, Akten'in liderliğinde bankanın büyümeye devam edeceğine inandıklarını belirtti.

02.08.2024 18:56
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Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akten, aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans diploması ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans diplomasına sahip olan Akten, 1999'da global inşaat malzemeleri şirketi Holcim'de kariyerine başladı. 2006 yılında McKinsey&Co.'ya katıldı, Boston ve İstanbul ofislerinde görev yaptı. Akten, 2012'de Garanti BBVA'ya katıldı ve 2022'ye kadar Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BBVA Grup Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç, " Recep Baştuğ, Garanti BBVA'yı önemli makroekonomik ve rekabetçi zorluklar yaşanan bir dönemde başarıyla yönetti. Değerli katkıları ve sergilediği olağanüstü performansı için kendisine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahmut Akten'in liderliğinde de Garanti BBVA'nın ülkenin en karlı ve saygın bankalarından biri olarak büyüyeceğine inancımız tam. Kendisine bu vesileyle yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi Mahmut Akten oldu - Son Dakika

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