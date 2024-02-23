Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan sermaye benzeri kredi ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. 10 yıl vadeli 5. yıl geri çağırma opsiyonlu, 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı işlemine 4 milyar dolar üzerinde talep geldi.
Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan sermaye benzeri kredi ihracı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, 10 yıl vadeli 5. yıl geri çağırma opsiyonlu, 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı işlemine 4 milyar dolar üzerinde talep geldi. 2017'den sonra yeniden piyasalara dönen banka, yatırımcılardan işlemin 8 katından fazla talep aldı. Toplamda 283 farklı yatırımcıdan ilgi gören işlemin kupon ve getiri oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Bu işlem; "ABD tahvili + 409 bps" ve "Türkiye tahvili + 110 bps" veya "Türkiye tahvili x 1.15 çarpan" seviyelerine denk gelen fiyatlamasıyla son yıllarda bir bankanın gerçekleştirdiği en uygun maliyetli "sermaye benzeri borçlanma" oldu. Banka bu işlemle, yurtdışı borçlanma olanağı oluşturma ve derinleştirmedeki başarısına bir yenisi ekledi.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Bankamız, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonunu sürdürüyor. Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı bankamızın finans yatırımları alanındaki uzmanlığını ve uluslararası bankacılık ilişkilerindeki gücünün altını çiziyor. 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiğimiz ve uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördüğümüz için mutluyuz. İşleme gelen yüksek talep Türkiye'ye ve Garanti BBVA'ya duyulan güvenin de önemli bir göstergesidir. Bu işlem sayesinde ülkemizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlara da daha iyi şartlarda borçlanma imkanı sağladığımızı düşünüyoruz. Ayrıca işlem sermaye piyasalarının gelişimine ve derinleşmesine de katkı sağlıyor. Uluslararası piyasalardaki itibarımız ve güçlü finansal yapımızla ülkemize yurtdışından finansman sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
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