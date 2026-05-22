Garanti BBVA ve TOBFED'den İşbirliği

22.05.2026 11:15
Garanti BBVA, TOBFED ile işbirliği yaparak otomotiv sektöründe anında kredi imkanı sunacak.

Garanti BBVA ile Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED), otomotiv perakende ve satış sonrası hizmetler ekosisteminde faaliyet gösteren işletmeler ile araç sahiplerinin finansmana erişimini kolaylaştıracak işbirliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında, TOBFED'e bağlı anlaşmalı Yetkili Uygulama Merkezleri ve sektörel derneklere üye işletmelerde müşterilere anında alışveriş kredisi imkanı sunulacak.

Hayata geçirilen işbirliğiyle müşteriler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, hızlı ve pratik süreçlerle ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek.

Garanti BBVA'nın güçlü finansal altyapısı ve dijital bankacılık çözümleri sayesinde kredi süreçleri daha hızlı, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale gelirken, işletmelerin satış süreçleri ve nakit akışlarının da desteklenmesi hedefleniyor.

TOBFED Yetkili Uygulama Merkezleri ve sektörel işletmelere finansal açıdan önemli avantajlar sunan işbirliği, aynı zamanda sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak çözümlerin yaygınlaşmasını da destekleyecek.

"Otomotiv sektöründe sürdürülebilir büyümeyi destekleyen önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, otomotiv perakende ve satış sonrası hizmet ekosisteminde müşteri beklentilerinin her geçen gün daha hızlı, pratik ve dijital çözümlere yöneldiğini belirtti.

Garanti BBVA olarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu finansmana doğru anda, doğru kanaldan ulaşmalarını sağlayacak çözümler geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Öztopçu, şunları kaydetti:

"TOBFED ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, anlaşmalı Yetkili Uygulama Merkezleri ve sektörel işletmelerde anında alışveriş kredisi çözümleri sunarak hem müşteri deneyimini iyileştiriyor hem de işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Güçlü finansal altyapımız ve dijital bankacılık yetkinliklerimizle, otomotiv sektöründe sürdürülebilir büyümeyi destekleyen önemli bir adım atmaktan mutluluk duyuyoruz."

TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş da araç satış sonrası hizmetler alanında faaliyet gösteren işletmelerin müşterilerine daha hızlı ve erişilebilir ödeme imkanları sunmasının sektör adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Garanti BBVA ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Yetkili Uygulama Merkezleri ve üye işletmelerin güçlü bir finansal destek altyapısına kavuşurken, araç sahiplerinin de ihtiyaç duydukları hizmetlere daha kolay ulaşabileceğine dikkati çeken Bakırtaş, "Bu işbirliğini sektörümüzün dijitalleşmesi, büyümesi ve sürdürülebilir gelişimi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

