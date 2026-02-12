Gastronomide Hipergerçeklik Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gastronomide Hipergerçeklik Dönüşümü

Gastronomide Hipergerçeklik Dönüşümü
12.02.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Gülsün Duran, hipergerçekliğin gastronomide deneyim anlayışını değiştirdiğini belirtti.

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Duran, gastronomide "hipergerçeklik" dönüşümünün yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda yeni bir deneyim anlayışı olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Duran, dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek işletmelerinin, müşterilerine yalnızca yemek sunmanın ötesine geçerek artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileriyle desteklenen deneyimler tasarladıklarını anlattı.

Duran, restoranlarda kullanılan artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının, yeme içme sürecini çok duyulu bir deneyime dönüştürdüğünü vurgulayarak "Gastronomi artık sadece lezzetle sınırlı bir alan değil. Yemek deneyimi görme, işitme, koku ve mekansal atmosferle birlikte bütüncül bir yapıya dönüştü. Misafirler yalnızca yemek yemiyor, tasarlanmış bir hikayenin parçası oluyor." ifadelerini kullandı.

New York merkezli bir fırın restoranının artırılmış gerçeklik tabanlı menülerle müşterilerine ürünleri üç boyutlu model olarak inceleme imkanı sunduğunu anlatan Duran, İspanya'daki bazı restoranlarda ise QR kodlar aracılığıyla masa üzerinde 3 boyutlu yemek sunumlarının gösterildiğini kaydetti.

Bu uygulamaların sipariş sürecini hızlandırdığına ve müşteri memnuniyetini artırdığına dikkati çeken Duran, artırılmış gerçeklik sayesinde beklentiyle sunulan ürün arasındaki farkın azaldığını bunun da marka güvenilirliğini güçlendirdiğini aktardı.

Duran, New York'taki Michelin yıldızlı bazı restoranlarda sanal gerçeklik başlıkları kullanılarak misafirlere farklı duyusal deneyimler sunulduğuna dikkati çekerek, farklı restoranlarda ışık, ses ve koku efektleriyle her tabağı çok duyulu bir gösteriye dönüştüren deneyimlerin uygulandığını vurguladı.

Hipergerçeklik ile restoran deneyimi yeniden tanımlanıyor

Bu yaklaşımın "hipergerçeklik" kavramıyla tanımlandığının altını çizen Duran, şunları kaydetti:

"Hipergerçeklik, restoran deneyiminin baştan sona kurgulanması anlamına geliyor. Ziyaretçi yalnızca tabağı tatmıyor, atmosferin, hikayenin ve duygunun bir parçası haline geliyor. Gastronomi alanındaki küresel eğilimlerin teknoloji entegrasyonunu artıran işletmeler rekabet avantajı kazanıyor."

Yeni nesil tüketici yalnızca doymayı değil, anlamlı ve paylaşılabilir deneyimler yaşamayı istiyor. XR teknolojileri bu noktada işletmelere farklılaşma imkanı sunuyor. Bu uygulamalar artık bir gösteri değil, stratejik bir yatırım olarak görülmeli. Gastronominin geleceği lezzet ile teknolojinin buluştuğu noktada şekillenecek."

Kaynak: AA

Gastronomi, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gastronomide Hipergerçeklik Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:21:08. #7.11#
SON DAKİKA: Gastronomide Hipergerçeklik Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.