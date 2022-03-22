GAÜN'de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) işbirliği çerçevesinde sektör buluşması etkinliği düzenlendi.

GAÜN Mimarlık Fakültesi Atölyesinde gerçekleştirilen, Halı Tasarımı Programında eğitim gören öğrencilerin sektörü tanımaları amacıyla düzenlenen seminer yoğun ilgi gördü. Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık ve bölüme kayıtlı tüm öğrenciler katıldığı etkinlikte, Anatolia Halı Firması Tasarım Direktörü Erhan Kahraman tarafından Gaziantep halı sektörü, tasarımların nasıl gerçekleştirildiği, tasarım yaparken göz önünde bulundurulması gerekenler, tasarım ilkeleri ile elemanları, tasarım programının kullanımı ve tasarımcıya sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verdi.

Tasarımcı adaylarının sektörde önlerinin çok açık olduğunu belirten Tasarım Direktörü Kahraman, eğitim hayatı boyunca kendilerini nasıl geliştirebileceklerini, halı tasarım programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek için gerekli donanımları üzerine de öğrencileri bilgilendirdi.

Halı Tasarım Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise, bölüm öğrencilerinin kariyerleri için bu tür etkinliklerin gerekli olduğunu, üniversite-sanayi işbirliğinin buna benzer etkinliklerle dönem boyunca destekleyeceklerini ifade etti. Sektör buluşmasının öğrencilerin ufuklarının açılması noktasında çok önemli olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık, özgün düşünen kaliteli tasarımcıların mezun etmenin önemini değindi.

Etkinlik sonunda, Tasarımcı Erhan Kahraman, öğrencilerin halı tasarım üzerine yaptığı çalışmaları inceleyerek, yapıcı yorumlar ile öğrencilere tasarımları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP