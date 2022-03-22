GAÜN'de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

GAÜN'de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi

22.03.2022 14:29
GAÜN'de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) işbirliği çerçevesinde sektör buluşması etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) işbirliği çerçevesinde sektör buluşması etkinliği düzenlendi.

GAÜN Mimarlık Fakültesi Atölyesinde gerçekleştirilen, Halı Tasarımı Programında eğitim gören öğrencilerin sektörü tanımaları amacıyla düzenlenen seminer yoğun ilgi gördü. Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık ve bölüme kayıtlı tüm öğrenciler katıldığı etkinlikte, Anatolia Halı Firması Tasarım Direktörü Erhan Kahraman tarafından Gaziantep halı sektörü, tasarımların nasıl gerçekleştirildiği, tasarım yaparken göz önünde bulundurulması gerekenler, tasarım ilkeleri ile elemanları, tasarım programının kullanımı ve tasarımcıya sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verdi.

Tasarımcı adaylarının sektörde önlerinin çok açık olduğunu belirten Tasarım Direktörü Kahraman, eğitim hayatı boyunca kendilerini nasıl geliştirebileceklerini, halı tasarım programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek için gerekli donanımları üzerine de öğrencileri bilgilendirdi.

Halı Tasarım Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise, bölüm öğrencilerinin kariyerleri için bu tür etkinliklerin gerekli olduğunu, üniversite-sanayi işbirliğinin buna benzer etkinliklerle dönem boyunca destekleyeceklerini ifade etti. Sektör buluşmasının öğrencilerin ufuklarının açılması noktasında çok önemli olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık, özgün düşünen kaliteli tasarımcıların mezun etmenin önemini değindi.

Etkinlik sonunda, Tasarımcı Erhan Kahraman, öğrencilerin halı tasarım üzerine yaptığı çalışmaları inceleyerek, yapıcı yorumlar ile öğrencilere tasarımları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP

GAÜN'de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Bursa'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Son dakika haberi! Bursa'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

Güzel Sanatlar Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAÜN'de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:38:53. #1.13#
SON DAKİKA: GAÜN'de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement