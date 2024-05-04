GAÜN Güneş Enerji Santrali ile Yılda 120 Milyon Lira Tasarruf Hedefleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

GAÜN Güneş Enerji Santrali ile Yılda 120 Milyon Lira Tasarruf Hedefleniyor

GAÜN Güneş Enerji Santrali ile Yılda 120 Milyon Lira Tasarruf Hedefleniyor

Gaziantep Üniversitesi tarafından kurulan Güneş Enerji Santrali sayesinde yılda 120 milyon liranın üzerinde tasarruf edilmesi bekleniyor. Üniversite, 43 bin 324 panel ile kurduğu enerji adalarıyla elektrik üretimine başladı. Ayrıca fazla elektriği satarak akademik çalışmalara finans desteği sağlayacak. Proje, çevreci ve ekonomik bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkıyor.

04.05.2024 11:33
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından 300 dönüm araziye kurulan ve ihtiyaç fazlası elektriğin satışıyla da akademik çalışmalara finans desteği sağlayacak Güneş Enerji Santrali (GES) sayesinde yılda 120 milyon liranın üzerinde tasarruf edilmesi bekleniyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait Araban ilçesindeki 300 dönüm arazide GES çalışmalarına 2022 yılında başlayan üniversite, 43 bin 324 panel ile kurduğu 6 enerji adasından 14 Şubat'ta elektrik sağlamaya başladı.

Ayda yaklaşık 10-12 milyon lira elektrik faturası ödeyen üniversite, yılda 40 milyon kilovatsaat elektrik üretimi sayesinde bir yandan yılda 120 milyon liranın üzerinde enerji giderinden kurtulacak diğer yandan fazla elektriği satarak akademik çalışmalara finans desteği sağlayacak.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, kendi enerjilerini üretmeyi hayal ettiklerini ve bunu başardıklarını belirtti.

İhtiyaçlarından fazlasını üreteceklerini dile getiren Özaydın, "Yılda 40 milyon küsur kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Bizim ihtiyacımız olan 30 milyon kilovatsaat, geriye kalan 10 milyon kilovatsaati de sisteme aktarıyoruz. Gaziantep Üniversitesi, kendi enerjisini üretmenin daha ötesine geçerek Türkiye'de ihtiyaç duyulan enerjiye de katkı veren bir üniversite oluyor. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

2,5 ayda üretilen elektrik 7 milyon kilovatsaati aştı

Projeyle ilgili teknik bilgiler veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş da üniversitenin yüksek elektrik faturalarını minimize edip ortadan kaldırma düşüncesiyle GES'i kurduklarını, 14 Şubat'ta elektrik üretimine başladıklarını anlattı.

GES sayesinde 2,5 ayda 7 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretimi yaptıklarını dile getiren Yumrutaş, "Biz yılda 40 milyon kilovatsaati geçmesini bekliyoruz. Sistem yaklaşık 4-5 yıl içerisinde kendisini amorti edecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yumrutaş, ürettikleri fazla elektriği satarak gelir elde edeceklerini, bunu da akademik çalışmalarda kullanacaklarını kaydetti.

Tesisin çevreci olduğuna da değinen Yumrutaş, "Yenilenebilir enerji santralleri kurulmazsa kömürle çalışan santraller kurulmak zorunda ve bunların üreteceği gazlar çevreyi kirletiyor. Çevresel etkiler bakımından da GES'ler çok faydalı. Özellikle Gaziantep yöresi de çok fazla güneş alıyor ve tesis kurulumuna elverişli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi GAÜN Güneş Enerji Santrali ile Yılda 120 Milyon Lira Tasarruf Hedefleniyor - Son Dakika

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