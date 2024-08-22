Gayrimenkul İlanlarında Sahtecilik Önleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gayrimenkul İlanlarında Sahtecilik Önleniyor

Gayrimenkul İlanlarında Sahtecilik Önleniyor

Gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte ve yalan ilanların önüne geçileceğini belirtti. Sistem sayesinde bakanlık ilanları inceleyecek ve sahte ilan verenlere para cezası uygulanacak.

22.08.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, 15 Eylül itibariyle devreye alınacak olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte ve yalan ilanların önüne geçileceğini belirterek, "Sistem e devlet üzerinden yetkilendirme verecek. Bakanlık ilanları incelemeye alacak. Sahte veya yanlış ilanların tespitinde ise158 bin liraya kadar para cezası uygulanacak" dedi.

Gayrimenkul alanında sahte ilan ve dolandırıcılığın önüne geçebilmek için bakanlık tarafından kurulan yeni sistemi değerlendiren Şule Alp Duman, bu sistemle gayrimenkul sektöründe dolandırıcılığın önüne geçilebileceğini söyledi.

Sistem ile ilgili bilginer paylaşım Duman, konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Son zamanlarda artan sahte ilan bir çok vatandaşın dolandırılmasına ve mağdur olmasına neden oldu. Durumun artış göstermesi sonrası bakanlık harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında elektronik ilan doğrulama sistemi kuruldu bu sistem 15 Eylül'de devreye alınacak. Şimdi ki sistemde birkaç gayrimenkul uzmanına yetkilendirme belgesi mülk sahipleri tarafından verilebiliyordu. Bu sistemle bu da ortadan kalkıyor. e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapıldıktan sonra gayrimenkul açık adresi parsel numarası ve tüm özellikleri gerçeğe uygun yapılacak. Bakanlık tarafından ilanlar kontrol edilecek sadece birkaç ilan verilen sitede değil sosyal medya üzerinden de yapılan ilanlar incelenecek. Yılbaşı ile bu sitem zorunlu hale gelecek. Sisteme dahil olmayan firmalar aksi takdirde ilan veremeyecek. Burada kayıt dışı ticaret yapanların da önüne geçilmiş olacak. Sistem üzerinden doğrulama yapmayan gayrimenkul uzmanı ilan veremeyecek. Sahte ve yanlış bilgilerle ilan vererek dolandırıcılık olayı ile vatandaşları mağdur edenlerinde bu şekilde önüne geçilecek. Bu duruma karşı sahte ve yanlış ilan verenler ise 158 bin liraya kadar cezalandırılacak."

"Sosyal medya üzerinde ki ilanlarda incelenecek"

Sosyal medya üzerinden verilen ilanların da inceleneceğini belirten Duman, "Sitelerden sadece ilan verilmiyor sosyal medya üzerinden de çok sayıda ilanlara ulaşmak mümkün. Yetkili ve yetki belgesi olan kişiler tarafından ilanın verilip verilmediğini görmek buralarda çok mümkün değil bir kontrol sistemi yoktu. Ancak yapılan yeni sistem ile birlikte oralarda bulunan ilanlar da bakanlık tarafından kontrol edilecek art niyetli olan sahte ilan veren kişiler hakkında oralarda da inceleme yapılabilecek. Bu sayede bakanlık tarafından ilanlar rahatlıkla kontrol edilebilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Hukuk, Emlak, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul İlanlarında Sahtecilik Önleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gayrimenkul İlanlarında Sahtecilik Önleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement