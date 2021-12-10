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Gayrimenkul sektörünün nabzı RE360'da atacak - Son Dakika

Gayrimenkul sektörünün nabzı RE360'da atacak

10.12.2021 11:15
Gayrimenkul sektörünün nabzı RE360'da atacak

Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getirerek sektörü ileriye taşımayı hedefleyen RE360 gayrimenkul buluşması, 15 Aralık'ta hibrit olarak gerçekleşecek.

Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getirerek sektörü ileriye taşımayı hedefleyen RE360 gayrimenkul buluşması, 15 Aralık'ta hibrit olarak gerçekleşecek.

Gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getiren, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü ileriye taşımayı hedefleyen RE360, bu yıl yeniden fiziki bir organizasyonla sektörü bir araya getirecek. 2017'den bu yana MIPIM stratejik ortaklığıyla düzenlenen RE360, 15 Aralık'ta düzenlenecek.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun katılımı ile MIPIM'e özel bir oturum gerçekleştirilecek konferansın konuşmacıları arasında alanında bir birbirinden değerleri uzman isimler yer alacak. Bu yılki hibrit organizasyonda dünya gündeminden hem sektörel hem de daha geniş perspektiften sürdürülebilirlik odağında ESG, iklim ve enerji politikaları, ülkemizdeki gayrimenkul sektörünün geleceği ve global düzeyde teknolojik yenilikler, hızla gelişmekte olan dijital dünyanın gayrimenkuldeki yansımaları, metaverse kavramları gibi son derece önemli ve de vizyoner konuların masaya yatırılması planlanıyor.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Pandemi şartları nedeniyle iki yıldır konferansı dijital değişim ve dönüşümün gereği olarak Digital Network Alkaş (DNA) çatısı altında başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sektörün bu süreçte ilham veren hikayelerle yol haritasını oluşturmalarına destek verdiklerini hatırlatan Aközer, gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını tekrar fiziki olarak bir araya getirecek olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını aktardı.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden "Gayrimenkul ve paydaşlarına katkıda bulunmak, Türkiye'nin de yurtdışında tanıtımını yapmak hedefiyle yol aldıklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Gayrimenkul sektörünün nabzı RE360'da atacak

Mehmet Kalyoncu, Gayrimenkul, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul sektörünün nabzı RE360'da atacak - Son Dakika Ekonomi


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