Gayrimenkul Sertifikası ile Yatırım Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gayrimenkul Sertifikası ile Yatırım Kolaylaşıyor

29.07.2025 16:02
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Halk Yatırım Genel Müdürü Akdaş, gayrimenkul sertifikalarının sektöre erişimi artırdığını belirtti.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Şafak Akdaş, gayrimenkul sertifikası sayesinde farklı gelir gruplarından yatırımcıların sektöre erişiminin kolaylaştığını belirterek, "Gayrimenkul sektörünün daha kapsayıcı ve ulaşılabilir hale geldiğine inanıyoruz. Türkiye sermaye piyasaları açısından önemli bir dönüm noktası." değerlendirmesinde bulundu.

Akdaş, gayrimenkul sertifikalarının sunduğu fırsatlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu modelin inşa halindeki konut projelerinin finansmanı için ihraç edilen ve Borsa İstanbul'da işlem gören yenilikçi bir sermaye piyasası aracı olarak dikkat çektiğini bildirdi.

Bu model sayesinde yatırımcıların herhangi bir peşinat ya da kredi kullanmadan küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapabildiğini kaydeden Akdaş, farklı gelir gruplarından yatırımcıların sektöre erişiminin kolaylaştığını anlattı.

Akdaş, gayrimenkul sertifikası sayesinde sektörün daha kapsayıcı ve ulaşılabilir hale geldiğine inandıklarını anlatarak, Türkiye sermaye piyasaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

Yeni dönemin yatırımcılar için sunduğu fırsatlara işaret eden Akdaş, "Gayrimenkul sertifikaları, yatırımcılara üç farklı kazanç potansiyeli sunuyor. Bunlar, Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak değer kazancı elde etme, yeterli sayıda sertifika toplayarak doğrudan konut sahibi olabilme, konut hakkı kazanamayan yatırımcıların ise proje sonunda satıştan gelir elde edebilmesi." açıklamasında bulundu.

"Kısa, orta ve uzun vadeli yatırım stratejilerine uygun bir alternatif"

Şafak Akdaş, bu esnek yapı sayesinde kısa, orta ve uzun vadeli yatırım stratejilerine uygun bir alternatif doğmuş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplamda 6,7 milyar adet sertifika ihraç tavanı belirlenen projede, ilk etapta 1,9 milyar adet ve 14,6 milyar lira değerinde sertifikanın halka arzı planlanıyor. Talep yoğunluğu halinde bu rakam 2,82 milyar adede ve 21,4 milyar liraya kadar yükselebilecek. Sertifika alımı için alt limit ise sadece 7,59 lira olarak belirlendi. İlk aşamada halka arzdan elde edilecek gelirle 1540 konut ve 55 ticari üniteden oluşan Damla Kent Projesi A Etabı finanse edilecek. Yüksek talep gelmesi halinde ek satış opsiyonu devreye alınarak 674 konut ve 47 ticari üniteden oluşan B etabına geçilecek. Ardından, talebe bağlı olarak C, D ve E etapları için de ihraçlar planlanıyor.

Halka arz sürecine Türkiye genelinden tam 40 aracı kurum dahil oldu. Bu geniş katılım, bugüne kadar sektörde görülen en büyük işbirliklerinden birini temsil ediyor. Güçlü konsorsiyum yapısı, yatırımcılara Türkiye genelinde kolay erişim imkanı sunuyor."

"Pay piyasasına alternatif bir yatırım alanı sunuyor"

Akdaş, bu ihracın sermaye piyasaları açısından da büyük önem taşıdığını kaydederek, yeni modelin pay piyasasına alternatif bir yatırım alanı sunarken aynı zamanda katılım finans ilkelerine de uygun bir yapı arz ettiğini vurguladı.

Projede hem danışman hem de lider aracı kurum rolünü üstlenen Halk Yatırım'ın yenilikçi çözümlerle sermaye piyasalarına değer katmaya devam ettiğini kaydeden Akdaş, "Yatırımcıların güvenle erişebileceği bu projede etkin rol almaktan mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Borsa, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul Sertifikası ile Yatırım Kolaylaşıyor - Son Dakika

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