Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ne tam not - Son Dakika
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Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ne tam not

24.05.2022 16:42
Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ne tam not

Didim VegFest nedeniyle kente gelen ulusal gazeteciler, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu eşliğinde Didim Belediyesi Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Didim VegFest nedeniyle kente gelen ulusal gazeteciler, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu eşliğinde Didim Belediyesi Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Projenin mimarı Başkan Yardımcısı Gündoğdu'dan Didim'in tarihine ışık tutan kültür evi hakkında bilgi alan gazeteciler, projeyi çok beğendiklerini söyledi.

20-21-22 Mayıs tarihlerinde Didim Belediyesi tarafından 4'üncü kez düzenlenen Didim VegFest, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri Didim'e çekti. On binlerce kişinin katıldığı festival, ünlü isimleri de misafir etti.

Didim VegFest nedeniyle Didim'e gelen gazeteciler, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kendileri için düzenlenen kent turu ile Didim'i yakından tanıma şansına erişti. 3 gün boyunca Didim'de kalan gazeteciler, Apollon Tapınağı'nın hemen yanı başında düzenlenen Didim VegFest'e de katılarak unutulmaz anlar yaşadı. Didim VegFest çerçevesinde düzenlenen söyleşilere, sergilere ve etkinliklere katılan gazeteciler, festival hakkındaki düşüncelerine köşelerinde yer verdi. Gazeteciler, kaleme aldıkları yazılarında Türkiye'nin ilk ve tek vegan dostu kenti Didim'in Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a da teşekkür etti.

Festivale katılan gazeteciler, kent turu çerçevesinde Didim Belediyesi Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ni de ziyaret etti. Eski adıyla Yoran, günümüzdeki ismiyle Didim olan kentin tarihine ışık tutan kültür evini gezen gazetecilere Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve projenin mimarı, dönemin İmar Müdürü, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Mimar E. Öznur Gündoğdu da eşlik etti. Didim Belediyesi tarafından satın alınarak kamulaştırılan iki katlı tarihi evin restorasyonunun da tamamen belediyenin öz kaynakları ve kendi çalışmaları ile gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Gündoğdu, gazetecilere Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ni gezdirerek bilgi verdi.

Ziyaretlerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi bizim çok değer verdiğimiz, kent tarihimize ışık tutan bir proje. Mübadele ile kentimize gelen vatandaşlarımızın bağışları ile oluşturan müzemiz yapılmasından sonra binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Kentimize kazandırdığımız bu yapının yapımında emeği geçen başta Başkan Yardımcımız E. Öznur Gündoğdu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ne tam not
Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ne tam not
Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ne tam not

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Kaynak: İHA

Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Gündoğdu, Mübadele, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi'ne tam not - Son Dakika


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