Gazi Teknopark, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri\'nde işbirliği fırsatları yakaladı

Ekonomi

Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, " Dubai'de yaptığımız toplantılar, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sundu." dedi.

Bülbül, AA muhabirine, Gazi ve Çanakkale teknoparklarındaki firma temsilcileriyle Dubai'ye yaptıkları ziyarete ve işbirliği çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projelerinin, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan sadece biri olduğunu vurgulayan Bülbül, teknopark firmalarının global pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve uluslararası arenadaki varlıklarını güçlendirmenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Bülbül, "Bu doğrultuda, Türkiye genelindeki teknoparklarla işbirliği içinde kümeler oluşturuyor, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz." diye konuştu.

Yıllardır kesintisiz devam eden heyet çalışmaları ve uluslararasılaşma faaliyetlerinin, Ticaret Bakanlığının teşvikleriyle desteklendiğini belirten Bülbül, bu çerçevede ABD, Kanada, Tayvan ve İsveç'e düzenledikleri heyet çalışmalarının büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Bülbül, Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) çerçevesinde kendilerinin de iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere yeni boyut kazandırma amacına katkı sunmayı hedeflediğini dile getirdi.

Türkiye ile BAE arasında yeni işbirliği fırsatları

Dubai'ye bu ay gerçekleştirdikleri ziyarete dikkati çeken Bülbül, "Gazi ve Çanakkale teknoparklarının işbirliğiyle Dubai'ye Sektörel Ticaret Heyeti ziyareti yapıldı. Heyet, Dubai'nin prestijli merkezlerini ziyaret etti ve alanında lider, hem yerel hem de uluslararası firmalarla yoğun bir B2B etkileşimine girdi. Dubai'de yaptığımız toplantılar, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sundu. Bu toplantılara teknolojinin yanı sıra perakende, e-ticaret, sağlık, gıda, reklam, lojistik, akıllı şehir, üretim ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda firma katıldı." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin Türkiye ile BAE arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesinde köprü niteliği taşıdığını ifade eden Bülbül, görüşmelerde Türk teknoloji firmaları ile Dubai'de faaliyet gösteren firmaların işbirliği konusunda prensipte anlaştıklarını aktardı.

Stratejik adımlar için fikir alışverişi

Bülbül, ziyarette, Dubai Başkonsolosu ve ticaret ataşeleri ile gerçekleştirdikleri toplantıların diplomatik bağların güçlenmesi ve ticari ilişkilerin artırılması yönündeki çabalarını yansıttığını belirterek, görüşmelerde stratejik adımların atılması için fikir alışverişinde bulunulduğunu anlattı.

Görüşmelerin, uluslararası arenadaki işbirliği ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adım olduğunu vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:

"Gazi Teknopark olarak Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini daha da güçlendirecek ve küresel rekabetçiliğini artıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz. Gelecekte de benzer faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek konusundaki kararlılığımızı koruyarak, ülkemizin teknoloji alanındaki sesini dünya çapında duyurmayı hedefliyoruz."