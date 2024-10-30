Gaziantep Ayakkabı Terlik OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Ayakkabı Terlik OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ayakkabı Terlik OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin önemi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Belediye başkanları ve sanayi liderleri, projelerin hızlandırılması için destek vereceklerini belirtti.

30.10.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
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Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantı Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ali Özpolat, Müteşebbis Heyet Üyeleri ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Caddesi'nin kentsel dönüşüme girerek hem bölgedeki trafik yoğunluğunu çözme hem de orada üretim yapan esnafın daha uygun şartlarda üretim yapması adına Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak burada yapılacak olan yol, su, elektrik ve her türlü çalışmanın hızlandırılarak bir an önce tamamlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'de çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, emeği olan herkese teşekkür etti. Ünverdi, "Hedefimiz, sektörümüzün daha iyi şartlarda üretim yapması, bu sayede katma değerli üretim ve markalaşmayı sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Katılımcılara Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'de gelinen son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat da konuşmasında, "OSB'mizin yatırım programına dahil edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne gerekli başvuruları yaparak, kredi sağlanması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 88 hektarlık alanda inşaat faaliyetleri devam ediyor. Yollarımızın yüzde 92'si tamamlanmış olup yıl sonuna kadar tüm yolların bitirilmesini hedeflemekteyiz. İlave sanayi alanı olarak belirlenen bölgenin mülkiyetinin Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'ye kazandırılması için çalışmalarımıza hız verdik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ayakkabı Terlik OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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