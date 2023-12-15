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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 Aralık Ayı Dönem Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 Aralık Ayı Dönem Toplantısı Gerçekleşti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Aralık Ayı Dönem Toplantısı'nın 2'nci Birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı. Toplantıda, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlara sağlanan gelir desteği maddesi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 Aralık Ayı Dönem Toplantısı Gerçekleşti
15.12.2023 - 16:44,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Aralık Ayı Dönem Toplantısı'nın 2'nci Birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen birleşimde, Başkan Vekili Osman Toprak tarafından toplantı gündeminde yer alan, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına sağlanan gelir desteği maddesi hakkında bilgiler verildi.

Toplu taşıma ücretlerinin uygun fiyata olması için esnafa destek verildiğini aktaran Başkan Vekili Toprak, yılda 250 Milyon TL meblağın toplu taşımaya sübvanse edildiğini belirtti.

Madde görüşmelerinde ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkının kesintisiz devam ettiğinin bilgisini de veren Başkan Vekili Osman Toprak, yaşanan sıkıntıların giderildiğini, otobüse alınmama veya başka bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktardı.

Gündem maddesi hakkında yaptığı açıklamanın devamında Başkan Vekili Toprak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma ücretlerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına uygun bedelle binebilmesi içinde Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 250 milyon TL toplu taşımayı sübvanse ediyoruz. Bu tercih değil vatandaşımızın aslında toplu taşımayı daha uygun kullanabilmesi açısından oldukça önemli. Ciddi bir destek. Bu desteği vermemiş olsak toplu taşıma ücretlerine zam yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın cebinden çıkacak parayı biz esnafımıza sizlerin desteğiyle vermiş oluyoruz. Bu desteği vermede yardımcı olan meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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