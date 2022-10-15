Gaziantep ekonomi haberi | Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer fıstığı yetiştiren çiftçiler hasat yapıyor.
Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, İslahiye ilçesinde 8 bin 500, Nurdağı ilçesinde ise 7 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapıldığını belirtti.
Dekar başına 450-500 kilogram rekolte tahmin ettiklerini dile getiren Belpınar, geçen yılla aynı oranda verim beklediklerini söyledi.
Kentte yetiştirilen yer fıstığı, Adana ve Osmaniye'den gelen tüccarlar tarafından satın alınıyor.
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