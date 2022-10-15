Gaziantep ekonomi haberi | Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika
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Gaziantep ekonomi haberi | Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı

15.10.2022 13:00
Gaziantep ekonomi haberi | Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer fıstığı yetiştiren çiftçiler hasat yapıyor.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer fıstığı yetiştiren çiftçiler hasat yapıyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, İslahiye ilçesinde 8 bin 500, Nurdağı ilçesinde ise 7 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapıldığını belirtti.

Dekar başına 450-500 kilogram rekolte tahmin ettiklerini dile getiren Belpınar, geçen yılla aynı oranda verim beklediklerini söyledi.

Kentte yetiştirilen yer fıstığı, Adana ve Osmaniye'den gelen tüccarlar tarafından satın alınıyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep ekonomi haberi | Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika

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