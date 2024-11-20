Gaziantep Fotoğraf Yarışmalarında Geri Sayım Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep Fotoğraf Yarışmalarında Geri Sayım Başladı

Gaziantep Fotoğraf Yarışmalarında Geri Sayım Başladı

GTB, 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' ve 'Kadim Şehir Gaziantep' fotoğraf yarışmaları için son başvuru 25 Kasım 2024.

20.11.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen ve şehri farklı açılardan keşfetmeye davet eden "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" ile "Kadim Şehir Gaziantep" fotoğraf yarışmalarında final için geri sayım başladı.

25 Kasım 2024 tarihine kadar başvuruların kabul edildiği yarışmalar, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına Gaziantep'in tarımsal zenginliğini ve eşsiz kültürünü kadrajlarında ölümsüzleştirme fırsatı sunuyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, fotoğraf yarışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, başvurular için artık son aşamaya gelindiğini ifade ederek, fotoğraf severlerin yarışmalara GTB'nin resmi web sitesi üzerinden katılım sağlayabileceklerini söyledi.

Amaçlarının Gaziantep'in derin tarihini, tarımsal zenginliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak olduğunu aktaran Akıncı, her iki yarışmada da aranan en önemli şartın eserlerin Gaziantep il sınırları içerisinde çekilmiş olması olduğunu dile getirdi.

"Gaziantep'te hasat mevsimi"

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" temalı fotoğraf yarışması ile ilgili bilgiler veren Akıncı, "Büyük ilgi gören yarışmamızdaki en temel hedefimiz, Gaziantep'in tarımsal zenginliklerini ve geleneksel üretim metotlarını fotoğraflarla geleceğe taşımak" dedi.

Hasat mevsimi temasında yer alan her bir fotoğraf karesinin, toprağın diliyle konuşan, tüm hasatların arkasındaki emek ve doğanın sunduğu gözler önüne seren birer sanat eseri olduğunu aktaran Akıncı, yarışmacılardan Gaziantep'in kırsal yaşamının samimi ve doğal yönlerini yakalayarak, şehre özgü tarımsal mirası gözler önüne sermelerini istedi.

"Kadim şehir Gaziantep: Zamanın ötesine yolculuk"

Bu yıl ilkini düzenledikleri "Kadim Şehir Gaziantep" fotoğraf yarışmasının ise, fotoğraf severleri şehri zamansız bir bakış açısıyla keşfetmeye davet ettiğini vurgulayan Akıncı, "Gazi şehrimizin tarihi sokaklarından, zarif mimarisine, kadim kültüründen, el sanatlarına ve günlük yaşamına kadar her detayı, yarışmacılarımıza birer sanatsal yolculuk vaat etmekte. Bu yarışmayı, şehrin görsel hafızasını yakalamak ve tarihi dokusunu geleceğe taşımak adına bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Başvuru süreci ve ödüller"

Eser kabullerine 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren başlanılan her iki fotoğraf yarışmasına, son başvurular 25 Kasım 2024 tarihine kadar GTB'nin resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Seçici kurulun belirleyeceği dereceye giren eserler, iki farklı kategoride tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirilerek, sergilemeye hak kazanan eser sahiplerine ise plaket verilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Kültür Sanat, gaziantep, Ekonomi, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Fotoğraf Yarışmalarında Geri Sayım Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:07:46. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Fotoğraf Yarışmalarında Geri Sayım Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.