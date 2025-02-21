Gaziantep, GAPTARIM Fuarı'nda Coğrafi İşaretli Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep, GAPTARIM Fuarı'nda Coğrafi İşaretli Ürünlerini Tanıttı

Gaziantep, GAPTARIM Fuarı\'nda Coğrafi İşaretli Ürünlerini Tanıttı

Gaziantep Ticaret Borsası, 15. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda yöresel ürünlerini sergileyerek şehrin gastronomi mirasını tanıttı. Fuarda, Antep Peyniri, Antep Lahmacunu gibi geleneksel lezzetler yoğun ilgi gördü.

21.02.2025 10:18  Güncelleme: 10:20
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), bu yıl 15'incisi düzenlenen GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli yöresel ürünlerini tanıttı.

GTB'nin fuarda sergilediği ve aralarında Antep Peyniri, Antep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Köy Kahkesi gibi geleneksel lezzetlerin bulunduğu 24 coğrafi işaretli ürün, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Gaziantep'in binlerce yıllık lezzet mirası fuarın kalbinde

Gaziantep Ticaret Borsası, destekçi kurumlar arasında yer aldığı 15. GAPTARIM Fuarı'nda, gastronomi dünyasının merkezi Gaziantep'in binlerce yıllık lezzet mirasını fuarın kalbine taşıdı. Şehrin sınırları aşan tescilli ürünleri, fuarda hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Fuarın açılış gününde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ve kent protokolünün diğer temsilcileri, GTB standını ziyaret ederek coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi aldı.

"Gaziantep'in lezzet mirasını geleceğe taşıyoruz"

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, fuarda yaptığı açıklamada, Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı bakımından Türkiye'ye örnek oluşturduğunu söyledi. Şehrin bin yıllık damak kültürünü fuarın kalbine taşıdıklarını aktaran Akıncı, "Gastronominin merkezi Gaziantep'in binlerce yıllık lezzet mirasını standımızda buluşturduk. Gaziantep, geleneksel lezzetleriyle büyük bir kültürün izlerini taşıyor ve bu zengin mutfak mirasını, sadece tatlarla değil, aynı zamanda binlerce yıllık hikayeleriyle de fuarda daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

Gaziantep'in 107 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'de birinci sırada yer aldığını belirten Akıncı, "GTB olarak 2014 yılından bu yana, şehrin geleneksel ürünlerini korumak ve orijinal hazırlanış şekilleriyle geleceğe taşımak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil çalışmaları yürütüyoruz. Bugüne kadar borsa olarak 24 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili aldık ve 2 ürün için de başvurularımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Coğrafi işaretli ürünler, Gaziantep'in kimliğidir"

Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerinin büyük çoğunluğunun tarımsal ürünler ve tarım kökenli ürünlerden oluştuğunu kaydeden Akıncı, bu ürünlerin Gaziantep mutfak kültürünün vazgeçilmez birer değeri olduğunu dile getirdi. Coğrafi işaretli ürünlerin, son yıllarda hızla büyüyen bir pazar haline geldiğine dikkat çeken Akıncı, "Bu pazarın doğru değerlendirilmesi, yöresel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır. Gaziantep, bu alanda Türkiye'ye öncülük ediyor ve bu mirası geleceğe taşımak için bizler de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep, GAPTARIM Fuarı'nda Coğrafi İşaretli Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

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