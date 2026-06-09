Gaziantep-Halep Zirvesi Başladı - Son Dakika
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Gaziantep-Halep Zirvesi Başladı

09.06.2026 10:50
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Zirve, Türkiye-Suriye ticaretine yeni ufuklar açmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kalyon İnşaat ile SANKO Holding'in katkısıyla düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" başladı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış konuşmalarını, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Vali Yardımcısı Mahmut Şahade ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz yaptı.

Zirvede, Gaziantep ile Halep arasında özel olarak regüle edilmiş üretim ve ticaret bölgelerinin hayata geçirilmesi halinde sınır hattında kurulması öngörülen büyük ölçekli ara üretim ekosistemi ve buna ilişkin yatırım fırsatları ele alınacak.

Açılışın ardından AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlıklı oturum yapılacak.

Oturumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar konuşmacı olarak yer alacak. Bakanlar, iki ülke ekonomisindeki işbirliği imkanlarını değerlendirecek.

Etkinlik kapsamında yapılacak özel oturumun konuğu Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz olacak. Oturumda, Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari ilişkiler, lojistik ve üretim ilişkileri ile bölgesel ekonomik entegrasyona yönelik mesajlar verilmesi bekleniyor.

Zirvenin, bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sağlaması hedefleniyor

AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ın moderatörlüğünü üstleneceği "Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" başlıklı oturumda da Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyhkar ve Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım ağırlanacak.

Zirvenin "Üretim, İhracat ve Gümrüklerde Yeni Dönem" başlıklı son oturumu da AA Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır'ın moderatörlüğünde yapılacak.

Oturumda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mete Akcan konuşacak.

Zirve aracılığıyla Gaziantep merkezli sinerjiyle Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sağlanması, Türkiye-Suriye ticaretinin kurumsal, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli yapıya kavuşturulması, bölgesel üretim, lojistik ve yatırım fırsatlarının görünür kılınması, kamu, özel sektör ve akademi arasında kalıcı işbirliği zeminleri oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari ilişkiler, lojistik ve üretim ilişkilerinin çok boyutlu olarak ele alınacağı zirvenin, bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep-Halep Zirvesi Başladı - Son Dakika

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