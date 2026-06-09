Gaziantep-Halep Zirvesi\'nde Ekonomik İşbirlikleri

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep-Halep Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" oturumunda, Suriye'deki yeni dönem ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep ile Halep arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğine yönelik stratejilerin ele alındığı, ticaret, sanayi, yatırım ve ihracat alanlarında ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirildiği "Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" oturumuna GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha Al Qasım, Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyhkar katıldı. Oturumun moderatörlüğünü ise Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar yaptı.

Oturumda değerlendirmelerini aktaran GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Suriye ile ticari ilişkilerin yeni dönemde olumlu bir ivme kazandığını belirterek, "Bugün burada yaptığımız gibi karşılıklı toplantılar ve sektör bazlı iş birlikleriyle yatırım, üretim ve ihracat alanlarında yeni fırsatlar oluşturabiliriz. Gaziantep sahip olduğu üretim gücü, sanayi altyapısı ve ticaret hacmiyle Suriye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek en yakın ve en güçlü merkezlerden biridir" dedi.

Gaziantep'in Türkiye genelinde Suriye'ye en fazla ihracat gerçekleştiren il konumunda bulunduğunu söyleyen Ünverdi, "Gaziantep'ten 2025 yılında gerçekleştirilen 10 milyar 145 milyon dolarlık ihracat içerisinde Suriye'nin payı yüzde 6,4 ile 652 milyon 986 bin dolar olmuştur. Bölgesel şartlara rağmen Suriye'ye ihracatımız geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 7,8 oranında artış göstermiştir. 2026 yılının ilk beş ayında ise şehrimizden Suriye'ye 252 milyon 568 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Biz bu ticaretin her iki tarafın da kazandığı sürdürülebilir bir model üzerinde gelişmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile birlikte Suriye'de organize sanayi bölgeleri kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Ünverdi, bu girişimlerin Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ünverdi, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde, TEPAV ile birlikte Suriye'de organize sanayi bölgeleri kurulmasına yönelik görüşmeler başlatılmıştır. Ülkemizin sanayi ve üretim alanındaki tecrübeleriyle kurulacak organize sanayi bölgelerinin Suriye'nin yeniden yapılanmasına, üretimine, lojistiğine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yeni dönemde ticaretin daha sağlıklı gelişebilmesi için yasal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesinin önemine de dikkati çeken Ünverdi, bankacılık sistemi, gümrük işlemleri, tahsilat süreçleri ve ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik düzenlemelerin etkin şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ünverdi, Suriye'deki yeni yapılanma süreciyle birlikte iki ülke arasındaki ekonomik bağların ve bunun yanında Gaziantep ile Halep özelinde ikili ilişkilerin daha da güçleneceğine inandıklarını belirterek, "İmzalanan protokoller ve ticaret anlaşmalarıyla bu sürecin daha kurumsal bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz. Ortak projeler ve güçlü iş birlikleriyle ülkelerimizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bölgesel kalkınma ve ekonomik entegrasyon açısından önemli bir platform olan Gaziantep-Halep Kent Ekonomileri Zirvesi'nin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP