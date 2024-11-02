Gaziantep İhracatı Ekim\'de Yüzde 2 Arttı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ekim ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında artışla 905 milyon 859 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-ekim döneminde ise Gaziantep'ten geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4'lük artışla 8 milyar 220 milyon 275 bin dolarlık ihracata ulaşıldığını kaydetti.

Gaziantep'in hem aylık hem dönem ihracatında en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu ifade eden Ünverdi, uluslararası ticarette yaşanan aksaklıklar ve ekonomik durgunluğa rağmen mücadelesini sürdüren sanayici, ihracatçı, çalışan ve emeğiyle bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Dün açıklanan ve imalat sanayinin öncü göstergelerinden olan İSO İmalat PMI ekim ayı sonuçlarına işaret eden Ünverdi, ekim ayında İmalat PMI verisinin 45,8'e yükselerek daralma hızında bir yavaşlamaya işaret ettiğini ancak, sınır olan 50 seviyesinin altında kaldığı için daralmanın sürdüğünü ifade etti.

Bu göstergeler ışığında dış pazardaki yavaşlamanın da sürece etkilerine vurgu yapan Ünverdi, "Gıda sektörü dışında bizim de Gaziantep olarak en fazla üretime sahip olduğumuz giyim, tekstil, deri ürünleri gibi alanlar daralan sektörler arasında yer alıyor. Büyüme, istihdam ve ihracatımızın temelini oluşturan ve ülkemize döviz girdisi sağlayan imalat sektörünü; iç talepteki azalma doğrultusunda devam eden dezenflasyon sürecinde dış pazar destekleri ile daha güçlü kılacak adımlara ihtiyaç duyuyoruz. İç piyasada nakit akışının durduğu bu süreçte, ihracatta ne kadar güçlü olursak ticaret zincirinde ve istihdamda sürdürülebilirliği de sağlamış oluruz. Her platformda dile getirdiğimiz kredi maliyetleri konusu burada kritik önem taşıyor. Üretimin devamlılığı ve ihracatımızı yukarıya taşıyabilmemiz için ticari kredilerde maliyetlerin makul seviyelere gelmesi ve daha ulaşılabilir olması gerekiyor" dedi.

Ünverdi, yaz dönemde Gaziantep'ten yapılan ihracatta aylık bazda yaşanan azalışın da ekim ayı itibarı ile yeniden artıya geçtiğini belirterek, küresel pazardaki olumsuzluklar ve iç piyasa şartlarına rağmen Gaziantep olarak yıl sonunda 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaşmış olacaklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP