Gaziantep İhracatında Artış Yaşandı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ocak-ağustos döneminde, Gaziantep'ten geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 oranında artışla 6 milyar 481 milyon 739 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ağustos ayında Gaziantep'ten 851 milyon 670 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6. sıradaki yerini koruduğunu kaydetti.

Ekonomide zorlukların aşılması için üreten kesimin elinden geleni yaptığını kaydeden Ünverdi, "Her şartlarda özverileriyle çalışarak Gazi şehrimizin bu rakamlara ulaşmasını sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

OVP'nin makroekonomik verilerdeki pozitif dönüşlerinin memnuniyet verici olduğunu belirten Ünverdi, bu sürecin destekçisi olmaya devam edeceklerini ancak üretim ve ihracatta sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

TÜİK tarafından bugün açıklanan büyüme verilerine göre, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdüğüne işaret eden Ünverdi, "En büyük gücü sanayi ve ihracat olan ülkemiz sanayi sektöründe ise yüzde 1,8 oranında bir daralma olmuştur" şeklinde konuştu.

Ünverdi, "Yüksek enflasyon, yüksek faiz, krediye ulaşım ve yüksek kredi maliyetleri ve küresel durgunluk iş dünyasını zorlarken, tüm bunlarla birlikte reel olmayan döviz kuru ihracatçılarımız üzerindeki baskıyı artırıyor. Sanayide çarkların dönmesi, istihdamın sürdürülebilirliği için son dönemde sıkça dile getirdiğimiz krediler konusunda üreten kesime yönelik kolaylaştırıcı adımlar devreye alınmalıdır. Kamu bankaları buna öncülük etmeli, özel bankalar da bunu takip ederek kredi maliyetleri ve krediye ulaşımı kolaylaştırmalıdır. Bugün açıklanan veriler ışığında sanayi sektöründeki yavaşlamayı canlandıracak tedbirler alınmalıdır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP