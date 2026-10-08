Gaziantep İl Tarım Müdürü Sağlam, Araban\'da 2027 ÇKS başvurularını inceledi

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam Araban Ziraat Odasını ziyaret ederek, 2027 yılı ÇKS başvurularının Ziraat Odalarına geçmesi sebebiyle yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'dan Araban Ovası'ndaki hasat dönemi hakkında bilgiler aldı. Çiftçilerle görüşmesinin ardından, ÇKS başvurularıyla ilgili yapılan çalışmaları inceledi.